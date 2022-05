Selon une partie des données que le groupe Volkswagen a pu nous transmettre, Skoda s’appuyait à fin 2020 sur un réseau de 156 points de vente en France, soit 6 de plus qu’en 2019, et le nombre d’investisseurs est resté étale à 86. En moyenne, une concession de la marque automobile tchèque vendait alors 192 véhicules neufs particuliers et utilitaires, contre 210 unités en 2019.

La filiale VGRF reste leader dans le réseau Skoda

Au terme de ce bilan annuel, et comme pour les autres marques du groupe allemand, la filiale de distribution Volkswagen Group Retail France (VGRF) s’est placée en leader dans le top 10 des distributeurs français de la marque Skoda en 2020, avec 3 389 voitures écoulées au cours de l’année 2020. Plus d’un millier d’unités plus loin, nous retrouvons les groupes Jean Lain et By My Car, respectivement en 2 et 3e position dans le classement. Ce trio de tête reste inchangé par rapport à 2019. Si l’opérateur De Boussac a également gardé sa place au pied du podium (1 065 immatriculations), le changement s’est amorcé à partir du 5e rang avec l’entrée de LS Group, évinçant ainsi CB Automobiles du palmarès et relayant aussi le groupe Neubauer à la 10e place. Le distributeur Jeannin est quant à lui remonté d’un cran (6e).

Au total, ces dix plus gros vendeurs VN Skoda ont pesé 38 % dans les ventes de la marque en France.



Part dans les ventes de la marque Skoda : 37 % en 2018, 38 % en 2020