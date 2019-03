Il y a 15 ans, alors en quête de notoriété sur le marché hexagonal, Skoda a certainement réalisé l’un des plus jolis coups en termes de sponsoring sportif en investissant dans le Tour de France. Partenaire majeur et fournisseur des véhicules (Superb) sur la Grand boucle, le constructeur a prolongé sa collaboration avec A.S.O., l’organisateur de l’événement, jusqu’en 2023. Bernhard Maier, PDG de Škoda Auto, et Alain Favey, membre du conseil d’administration des ventes et du marketing, ont signé le contrat au nom du constructeur le 6 mars 2019, sur le salon de Genève.« Le soutien que nous apportons au Tour de France et à d’autres événements cyclistes majeurs nous ramène à l’histoire de notre entreprise née il y a 124 ans. En effet, nous avons connu nos premières réussites avec la production de vélos dès décembre 1895 », commente Alain Favey.Le partenariat inclura d’autres courses cyclistes, comme La Vuelta, Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné, Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège et l’Étape du Tour. Škoda parraine également le maillot vert du classement par points sur le Tour de France, La Vuelta, Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné.