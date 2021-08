Skoda France va diviser par deux le coût d’entretien d’un véhicule d'occasion pour tenter de (re)conquérir des clients volatils. Car selon la patronne, Dorothée Bonassies et ses équipes dirigeantes, les ateliers perdent 50 % de leur clientèle d’un entretien automobile à un autre, et cette perte n’est plus envisageable pour la marque tchèque du groupe Volkswagen.

Skoda veut fidéliser sa clientèle après-vente

Outre le commerce du véhicule neuf, l’après-vente et l’occasion sont devenus les principaux champs de bataille en 2021, le principal objectif étant de « conquérir de nouveaux clients par la vente de véhicules d’occasion pour la fidéliser ensuite dans les ateliers », souligne Anthony Perier, directeur réseau de Skoda.



Et d’ajouter : « nous nous sommes aperçus que lorsqu’un client est lié à un contrat d’entretien, non seulement sa fidélité est évidente, mais son panier moyen après-vente devient presque 10 % supérieur à celui d’un client non régi par un contrat. Donc au travers de notre nouvelle offre, nous accélérons la fidélisation clientèle mais également le besoin client ». Notons au passage que 96 % des acheteurs de véhicules neufs souscrivent à un package dédié à l’entretien chez Skoda.

Une offre imbattable

Pour attirer le flux dans ses ateliers, la marque Skoda teste depuis le 1er janvier 2021, et ce jusqu’à la fin du mois de mars 2021, un projet pilote : celui de proposer un contrat d’entretien à seulement 10 euros par mois pour les voitures d’occasion de moins de deux ans et de moins de 100 000 kilomètres aux clients ayant contracté un crédit classique.



« On abonde, certes, mais ce test fait sens puisque nous souhaitons vraiment apporter plus de rentabilité au réseau tout en améliorant la satisfaction de nos clients, plutôt que de les voir se promener dans d’autres réseaux indépendants. Alors nous tentons des choses parce que nous avons besoin de voir jusqu’où nous pouvons aller sur ce marché de l’après-vente très concurrentiel et dans nos offres pour être les plus performants et pertinents possible », souligne le dirigeant.

Skoda calculera le retour sur investissement

Si Skoda casse les prix, car c’est inédit à l’heure actuelle en France, l’opération n’en est pas moins coûteuse puisqu’elle représenterait environ 50 % du coût réel de l’entretien sur ces voitures dites récentes en moyenne. « Le calcul d’opportunité est donc vraiment orienté sur la fidélisation car nous pouvons récupérer les 50 % de clients perdus entretien par entretien. De plus, le ROI sera calculé à la suite de la phase pilote », assure Anthony Perier.



Les tests concerneront en effet le retour sur investissement pour les ateliers, mais également l’agilité du réseau à mettre en place et valoriser ce produit financier auprès de sa clientèle. « C’est intéressant et coûteux, mais nous avons besoin d’être plus intelligent pour connaître les attentes du marché. Une stratégie commerciale sera alors créée dans les mois ou années à venir en fonction des enseignements tirés par rapport à ce driver qui est de laisser nos clients dans nos ateliers et le plus longtemps possible. Nous arrêterons tout ou ouvrirons l’offre à des tranches d’âges plus larges ou à l’ensemble de la gamme Skoda », conclut le chef du réseau Skoda.