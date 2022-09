Selon le site de l’Autorité de la concurrence, le groupe Sofida, dirigé par Xavier Dubois, envisage d’acquérir la Société de vente et distribution automobiles (Sodeva) ainsi que l’entité Beaumont Automobiles. La première exploite la concession Citroën et le DS Store de Dechy (26,5 M€ de CA en 2020), dans le département du Nord, et la seconde le site Peugeot d’Hénin-Beaumont (16,7 M€), dans le Pas-de-Calais. L’opération englobe aussi le rachat de la concession Peugeot de Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais). Ces points de vente appartiennent au groupe Sima (Mariscal), sixième plus gros distributeur Citroën et septième DS en France en 2021.



Plus de 7 000 Citroën vendues en 2021

Ce dernier a commercialisé 7 030 véhicules neufs de la marque aux chevrons l’an passé, avec 16 concessions situées dans les Hauts-de-France et le Val-d’Oise, 653 DS (8 sites) ainsi que 2 870 Peugeot (7). Positionné dans le top 30 des groupes de distribution, Sima a enregistré un chiffre d’affaires de 540 millions d’euros en 2021 et commercialisé un total de 11 289 véhicules neufs et 11 811 occasions, dont 7 324 à particulier.



Sofida se renforce autour de Lens et Douai

Le groupe Sofida distribue également Citroën (7 concessions), DS (2) et Peugeot (9) dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Il est notamment implanté à Dechy avec la marque au lion et représente celle aux chevrons à Lens. Sur ce territoire, les autres marques du groupe Stellantis (FCA et Opel) sont distribuées par Jean-Paul Lempereur.



En 2021, le groupe présidé par Xavier Dubois a commercialisé 11 015 véhicules neufs, dont 6 698 Peugeot, 2 970 Citroën et 244 DS, et affiché un chiffre d’affaires de 407 millions d’euros.