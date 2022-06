Une protection contre les cyberattaques à bord des véhicules Renault dès 2025

Deux programmes de formation en cybersécurité

La Software République est arrivée à maturité. Un an après sa création par le groupe Renault , Atos, Dassault Systèmes, Orange, STMicroelectronics et Thales, cette alliance inédite présente ses premières innovations à l’occasion de la sixième édition du Salon Viva Technology, qui se tient à Paris Expo Porte de Versailles du 15 au 18 juin 2022.Après avoir créé un groupement d’intérêt économique pour encadrer l’incubation de projets au sein de cet écosystème collaboratif entre des acteurs privés, publics et académiques, mais aussi après le lancement, en mars 2022, de l’incubateur Software République qui regroupe déjà cinq start-up, quatre projets ont ainsi été retenus pour être concrétisés sur une trentaine étudiés.À LIRE. Software République. Une nouvelle alliance stratégique pour Renault Développée conjointement par Orange Cyberdefense, Renault, Thales et la start-up Parcoor, le premier projet estBasée sur l’intelligence artificielle et le machine learning, cette solution soutenue par BPI France sera intégrée à bord des véhicules Renault à partir de 2025.Le deuxième projet, développé par Dassault Systèmes, Orange et Renault , est un outil de modélisation des flux de véhicules. Celui-ci permet de fournir aux collectivités des données en matière de flux routiers, d’état des infrastructures ou de sécurité afin d’optimiser les dépenses. Il est en test dans le département de la Corrèze.À LIRE. Dépôt de brevet. Stellantis, Valeo, Renault et Faurecia dans le top 10 Le troisième lauréat porte sur l’intelligence des bornes de recharge. Développé par Orange, Renault , STMicroelectronics et Thales, en collaboration avec Mobilize, ce projet sera présenté d’ici à fin 2022. Enfin, le quatrième projet prend la forme de deux programmes de formation qui seront lancés en septembre 2022 afin d’aider les six entreprises partenaires à mieux répondre à leurs besoins de recrutement en matière de cybersécurité.À noter que,d’incuber au moins cinquante start-up et de proposer des services à plus de cinquante territoires.