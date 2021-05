Dans un contexte de profonde mutation de la mobilité, Élie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chéry et Patrice Caine, respectivement les dirigeants des entreprises françaises Atos, Dassault Systèmes, Renault, STMicroelectronics et Thales, ont annoncé ce vendredi 9 avril leur intention d’unir leurs forces pour créer la « Software République ». L’idée consiste à mettre en commun l’expertise du constructeur automobile et de ces fleurons de la tech pour développer et commercialiser ensemble des systèmes et logiciels « au service d’une offre de mobilité enrichie et durable pour les territoires, les entreprises et les citoyens », peut-on lire dans un communiqué commun.





Un marché à 11 000 milliards d’euros en 2035

Les membres fondateurs de la Software République, qui laissent la porte ouverte à d’autres entreprises souhaitant les rejoindre, entendent ainsi, tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la connectivité, l’électronique embarquée et les jumeaux numériques. C’est d’autant plus important que de grands acteurs industriels se positionnent déjà sur le sujet, avec le soutien de leurs États. Cette nouvelle alliance prend tout son sens dans le contexte actuel de pénurie mondiale de semi-conducteurs , qui pénalise l’industrie automobile alors que les principaux fournisseurs se trouvent en Asie.À LIRE. Renault. Entretien avec Clotilde Delbos, patronne de Mobilize

Si l’on en croit une étude de Bpston Consulting Group, le marché mondial de la mobilité devrait croître de 60 % d’ici à 2035 pour atteindre 11 000 milliards d’euros. Ceci principalement grâce à l’émergence de ruptures technologiques, telles que le développement des véhicules électriques, mais aussi de nouveaux composants, services après-vente et autres services à haute valeur ajoutée dont la part mondiale pourrait passer de 5 % actuellement à 45 % du marché de la mobilité.

Pour Luca de Meo, P-DG du groupe Renault, « dans la nouvelle chaîne de valeur de la mobilité, les systèmes d’intelligence embarquée sont le nouveau moteur, là où se concentrent désormais toute la recherche et l’investissement. Face à ce défi technologique, nous choisissons de jouer collectif et ouvert. Les expertises conjuguées en matière de cybersécurité, de microélectronique, d’énergie et de gestion des données nous permettront de développer des solutions de pointe, uniques, au service d’une mobilité décarbonée, partagée, responsable, made in Europe ».



À LIRE. Electrique : l’enjeu d’optimiser l’installation des bornes de recharge

Trois grands domaines de coopération

Les cinq membres fondateurs de la Software République ont d’ores et déjà annoncé une coopération dans trois grands domaines, à savoir les systèmes intelligents destinés à faciliter la connectivité sécurisée entre le véhicule et son environnement digital et physique ; les systèmes de simulation et de gestion des données pour optimiser les flux pour les territoires et les entreprises ; ou encore un écosystème d’énergie permettant de simplifier la recharge des véhicules. L’idée consiste à développer de nouvelles solutions en matière de systèmes de mobilité intelligente en vue de les commercialiser conjointement.



Parmi les sujets étudiés par ces cinq géants français de l’industrie et de la technologie, citons par exemple de nouvelles technologies et de nouveaux services permettant à une voiture électrique d’être reconnue automatiquement lorsqu’elle est branchée sur une borne compatible grâce à un boîtier connecté, pour que la recharge soit facturée sans que l’utilisateur ait à effectuer la moindre opération, quelle que soit la borne utilisée. Une vraie révolution alors que de nombreux réseaux concurrents cohabitent aujourd’hui. Ce service baptisé Plug & Charge pourra également être installé sur des modèles électriques d’occasion.





12 000 m² au Technocentre de Guyancourt

De même, les membres de la Software République travaillent à l’optimisation des flux de mobilité sur un territoire. L’idée consiste à faciliter le choix en matière de mobilité en fonction de ses besoins, mais aussi à permettre aux opérateurs d’enrichir leurs services, d’offrir la possibilité aux autorités de simuler et de mettre en œuvre des « scénarios de mobilité » comme la gestion des urgences ou des grands événements, ou encore de donner aux urbanistes des clés pour mieux concevoir les futurs aménagements du territoire.

Projet commun à vocation durable, Software République sera basé, à partir de septembre 2021, au Technocentre Renault de Guyancourt (Yvelines), dans un bâtiment de 12 000 m² nommé Odyssée, construit en bois et muni, sur sa toiture, de panneaux photovoltaïques sur une surface de 1 000 m². Ce bâtiment se destine également à héberger un incubateur de start-up dans le domaine des technologies destinées à la mobilité intelligente, puisque les membres fondateurs entendent créer un fonds d’investissement servant à financer les jeunes pousses les plus prometteuses, ou encore à organiser un « data challenge » sur le thème de la mobilité électrique, connectée et autonome.

Élie Girard, directeur général d’Atos, indique que son entreprise mettra à disposition de la Software République son expertise « dans des domaines clés comme l’intelligence artificielle, la sécurité digitale, le cloud, l’IoT ou le calcul haute performance ». Selon Bernard Charlès, son directeur général, Dassault Systèmes offrira un accès à son « environnement virtuel collaboratif qu’est la plate-forme 3DExperience », mais aussi aux « jumeaux numériques d’expérience » et à son « accélérateur de start-up 3DExperience Lab ». Jean-Marc Chéry, directeur général de STMicroelectronics, indique quant à lui que sa société apportera « ses innovations en produits et solutions semi-conducteurs dédiées à l’électrification et à la digitalisation des véhicules et services de mobilité ». Enfin, le P-DG de Thales, Patrice Caine, souhaite mettre à disposition de Software République « son expertise en intelligence artificielle, cybersécurité et en connectivité pour renforcer la protection des véhicules, de leurs données et de celle des acteurs de la mobilité ».