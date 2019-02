Des VO perdus avec la prime à la conversion

Portugal et Espagne en 2019

Pour les opérateurs de ventes volontaires, les années se suivent et se concluent par des progressions toujours aussi notables. En 2018, VPAuto a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de. La société dirigée par Laurent Guignard indique que ce montant englobe les ventes aux enchères, celles réalisées dans le cadre des activités en marque blanche pour différents apporteurs ainsi que les autres services proposés comme la logistique, les solutions d’aide à la reprise... VPAuto a commercialisé un total del’an passé, soit une progression de 5,7%. Autre motif de satisfaction, peut-être même le plus important, l’augmentation du prix moyen de vente :en 2018. La société indique que 87,5% des véhicules ont été adjugés via une offre en ligne. Alcopa Auction , positionnée à la troisième place l’an passé du classement du Conseil des ventes, a réalisé un, soit une hausse de 14,1% par rapport à l’exercice précédent. L’opérateur, qui s’appuie sur six salles depuis le rachat en août dernier du site de Marseille, a commercialisé(+15,2%), ce qui situe le prix moyen de vente autour. « Celui-ci atteint 6 000€ en moyenne pour les VO issus des loueurs de longue durée, environ 7 500€ pour les produits émanant des sociétés de crédit et descend à 3 200€ pour les véhicules rachetés aux réseaux de distribution, détaille Jean-François Maréchal, directeur général d’Alcopa Auction. Des véhicules qui ont été mis au rebus dans le cadre de la prime à la conversion l’an passé auraient pu être valorisé dans nos salles. Chez nos plus gros apporteurs d’affaires des réseaux de distribution, nous estimons qu’environ 10% des véhicules partis à la casse auraient pu être revendus aux enchères ». Chez Alcopa Auction, les ventes électroniques (live et 100% online) pèsent environ 40% des adjudications, contre 60% pour les ventes physiques.Si la société continue de scruter les opportunités de développement en France pour renforcer son maillage, l’exercice 2019 devrait surtout amorcer son virage au niveau européen. Après, Alcopa Auction avance pour investir ces deux marchés dans les prochains mois pour la vente aux enchères physiques et web. En 2019, la société entend poursuivre la montée en puissance de son entité Automotive digital solution, créée en 2018, spécialisée dans le pricing et le coaching auprès des réseaux.