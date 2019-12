La nouvelle « génération » des Mercedes Actros (routier) et Arocs (chantier), qui, extérieurement, est semblable à celle d’avant, excepté pour les caméras-rétros, mais qui a grandement évolué à l’intérieur (cockpit numérique) et fortement avancé pour ce qui est des aides à la conduite.

Le premier salon public du S-Way, la nouvelle gamme lourde d’Iveco , qui succède au Stralis. Il était exposé dans une version spéciale Magirus, très orientée chauffeur.

La présence du module autonome Vera chez Volvo Trucks, aux côtés des plus pragmatiques FH I-Save et FH au gaz liquéfié.

La diversité de l'alternative au gazole de Scania, avec des véhicules au bioéthanol, au gaz naturel et au biodiesel.

La forte présence des camions électriques, en vue chez Renault Trucks (modèle D Z.E.), Volvo Trucks (FE électrique), Daf (tracteur CF) et MAN (première livraison de l'eTGM 26 t).



Solutrans, c'est aussi le théâtre de la remise de prix et de trophées internationaux. Le titre de Camion de l'année (Truck of the Year) a été attribué au Mercedes Actros. Coup double pour Ford, qui a décroché le prix du Van of the Year avec son Transit Custom PHEV 120, et le Pick-up Award, avec son Ranger.



Enfin, le palmarès des I-nnovation Awards, prix qui récompensent strictement les produits et innovations présentés à Solutrans, a mis en exergue, plus qu'à l'accoutumée, des matériels et équipements liés au transport sous température dirigée.

Pour la plus grande satisfaction de ses organisateurs, la Fédération française de la carrosserie et Comexposium, l’édition(Lyon-Eurexpo, 19-23 novembre) a dépassé la barre symbolique desen cinq jours. La hausse annoncée par l’organisation étant de près de 11 % et l'affluence ayant atteint 48 240 personnes en 2017 (ce salon est biennal), le chiffre définitif pour 2019 devrait avoisiner les 53 000 visites.Signe aussi de la bonne santé de ce salon, la: + 47 %, avec 900 exposants, dont 31 % de nouveaux venus. « Avec 27 % d’exposants internationaux en provenance de vingt-trois pays et 11 % de ses visiteurs venus de trente-trois pays, Solutrans 2019 renforce son positionnement international, en particulier sur les marchés européens et d’Afrique du Nord », ont précisé les organisateurs, qui, fiers de la dimension internationale de leur événement, rappellent que Solutrans a été accrédité par l’Organisation internationale des constructeurs automobiles, rentrant ainsi dans « ledes manifestations reconnues à l’unanimité par plus de trente-cinq pays à travers le monde, aux côtés des plus grands événements de l’automobile [salons autos de Paris, Francfort, Genève…] et du véhicule industriel [Hanovre] ».Côté exposition, le salon a bénéficié, en plus de la présence des sept principales marques européennes, d’une double actualité : celle deset celle, moins conjoncturelle et plus de tendance lourde, de l’arrivée desOn retiendra en particulier :