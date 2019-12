Les résultats des I-nnovation Awards 2019

Lauréat Or : Kerstner e-Cooljet 106

Lauréat Argent : Dhollandia Uptime

Lauréat Bronze : G-Keep Keeper

Prix spécial Joseph-Libner : Jonesco Awaywash MKII

Lauréat Or : Lamberet Multiplex

Lauréat Argent : Lecapitaine RigidLink

Lauréat Bronze : Frappa Ecolomic

Prix spécial Joseph-Libner : Chéreau Road

Pour l’édition 2019 du salon Solutrans, à Lyon, qui a fermé ses portes le 23 novembre, les organisateurs avaient décidé de changer le nom de leurs habituels trophées, récompensant « les innovations marquantes et améliorant les performances d’un véhicule [léger ou lourd] carrossé ». Exit les Prix de l’innovation, bienvenue aux I-nnovation Awards, qui ont le grand mérite de posséder une connotation internationale plus marquée. Un prix spécial, à portée environnementale, a par ailleurs été créé en hommage à Joseph Libner, ancien président de la Fédération française de la carrosserie décédé l’an dernier.Pour le reste, si les catégories n’ont pas changé, le jury des votants a été élargi à des membres d’organisation de la filière VU-V.I. (fédérations liées au transport, pôle de compétitivité), lesquels ont rejoint des responsables techniques des constructeurs de véhicules industriels et des journalistes spécialisés.Groupe frigorifique électrique compact entièrement intégré.Il est dédié au transport sous température dirigée (froid positif). Avec l’e-Cooljet 106, pas de surface frontale supplémentaire sur le toit ! Sa consommation est suffisamment basse pour qu’il puisse être monté sur la batterie de servitude.Gamme de hayons connectés.Grâce à un boîtier communiquant avec le hayon et une plateforme informatique, les responsables de parcs peuvent suivre l’utilisation du hayon : état de sa batterie, nombre de cycles, temps de fonctionnement...Objet connecté pour surveiller à distance le réservoir.Ce boîtier est relié par câble au capteur (pression et température du carburant) monté sous le réservoir. Les données sont transférées et analysées en temps réel, ce qui permet d’alerter immédiatement le client en cas de vol et de déclencher l’alarme du Keeper.Système embarqué pour le stockage et le recyclage des eaux usées lors du lavage des goulottes de camions malaxeurs.Permettant de respecter les exigences environnementales et d’éviter pénalités et contaminations, ce produit est fait en polyéthylène, plastique commun auquel le ciment n’adhère pas.Système communicant pour véhicules frigorifiques.Toutes les différentes fonctions d’un porteur de livraison frigorifique (moteur, groupe de froid, hayon, porte du fourgon, rideau d’air…) sont reliées entre elles. Une application gratuite pour smartphone permet au chauffeur de les contrôler et d’être informé en cas d’anomalie.Structure autoportante pour VUL frigorifiques.Spécialement développé pour les véhicules utilitaires frigorifiques de plus de 1 000 kg de charge utile, ce produit garantit, en plus d'une robustesse éprouvée en test, de son adaptabilité à différents châssis.Porte relevante à largeur optimisée.Développée pour les véhicules frigorifiques, cette porte a une largeur utile de 2,47 m, identique à celle de portes battantes. D’où la possibilité de charger ou décharger trois palettes en même temps.Semi-remorque frigorifique à hydrogène.Issu d’un projet collaboratif lancé en 2016 et réalité technique depuis cette année, cette semi-remorque se caractérise par sa production d’électricité par pile à combustible (hydrogène) et son groupe de froid avec réfrigérant naturel (CO).