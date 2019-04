« Speedy a 41 ans mais fonctionne comme une start-up. Nous souhaitons être la solution préférée des clients pour l’entretien de leur véhicule et si nous procédons au lancement de nouveaux services et produits, c’est tout naturellement pour répondre à un besoin. Mais mon plus grand souci est d’ailleurs d’organiser toutes les idées qui fusent au sein de cette entreprise », prévient Eric Terenko, président de Speedy depuis moins d’un an.



Cette prise de parole officielle au sein du centre de formation Speedy à Nanterre (92) est la première depuis le rachat de l’enseigne, spécialiste de la réparation et de l’entretien automobiles, par Bridgestone. Ce rendez-vous a d’ailleurs été l’occasion de dresser un bilan de l’année 2018 : 283 millions de chiffre d’affaires réalisés dont 123 millions en franchise, 486 centres en Franceaprès l’ouverture 12 créations nettes et élue pour la cinquième fois consécutives Service client de l’année (classement Escda). Et 2019 s’annonce aussi bien, voire mieux car le dirigeant estime que l’année passée l’a conforté à « aller chercher d’autres activités gagnantes ».

Accélérer sur l'activité vitrage

Outre la vingtaine d’ouvertures prévues ou la création d’une centrale d’achats pour les pièces détachées, voici les deux principaux axes de travail qui feront la bonne marche de son réseau à partir de 2019 ou 2020.

« Nous allons mettre un petit coup de boost sur le vitrage. Cette activité a déjà doublé depuis deux ans mais nous voulons renchérir pour les deux prochaines années. Une campagne télé de sponsoring dédiée au vitrage chez Speedy a été créée et sera sur les écrans jusqu’à fin 2019 parce tout le monde nous connait mais, pas forcément tout ce que l’on fait », regrette Eric Terefenko.

Ce dernier confie que l’entreprise n’a aujourd’hui plus de doutes après avoir songé à arrêter les prestations liées au remplacement de pare-brise il y a quelques années : « nous avons constaté un bond de 30% alors nous avons de bonnes raisons d’y croire et de convaincre les assureurs parce que nous sommes en train d’équiper et de former notre réseau pour atteindre les 100% convertis. Il faut qu’on franchisse le pas ». Le président prévoit de passer de 10 millions à 30 millions d’euros d’ici à trois ans et d’être « une alternative à Carglass ».

Bientôt un pied sur le marché de l'occasion



Mais une nouveauté pourrait bien davantage dynamiser le business de son réseau. Alors que des rumeurs enflent autour de Norauto, de Midas et de Feu Vert, Speedy a révélé son intention de s’attaquer au marché du véhicule d’occasion, sans dévoiler les grandes lignes de ce nouveau projet.

« Nous avons évidemment des projets dans les cartons comme la mise à disposition de trottinettes pour les clients ou le convoyage mais un axe est devenu prioritaire à nos yeux, le véhicule d’occasion. Nous travaillons sur différents moyens de concevoir une expertise mais nous n’aurons jamais la prétention d’être des vendeurs. C’est un tout autre métier que le nôtre », avance vaguement Eric Terefenko.

Il avoue pourtant que certains centres profitent déjà d’être adossés à des sites Distinxion pour tester cette activité complémentaire. Elle se déclinera donc par des partenariats ou la proposition de briques de services et d’outils associés mais certainement pas par la création d’un parc.« Nous discutons avec certains acteurs et imaginons des options comme le diagnostic VO par label… Nous avons un rôle à jouer sur ce marché, même en tant que centre-auto car nous allons au-delà de nos ressources », conclut le patron de Speedy. Un impact des expérimentations est prévu pour 2020 selon lui…