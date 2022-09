« L’entreprise SsangYong Motor a annoncé jeudi 15 avril qu'elle poursuit son plan de fusion et acquisition alors que le tribunal de Séoul a ordonné le début des procédures de

réhabilitation », affirme ainsi le constructeur automobile par voie de communiqué. En effet, sur fond de pandémie, celui qui appartient à la société indienne Mahindra & Mahindra a été placé sous séquestre judiciaire car le seul investisseur potentiel n’a pas soumis de lettre d’intention à temps, soit au 31 mars 2021, pour acquérir SsangYong, alors en difficulté financière.

Il s’agissait, semble-t-il, de l’importateur américain de véhicules HAAH Automotive Holdings Inc selon la presse internationale, lequel aurait dû racheter la participation majoritaire de Mahindra dans le capital de SsangYong.



Il avait déposé une demande de mise sous séquestre en décembre après avoir échoué à obtenir 165 milliards de wons (148 millions de dollars) de prêts auprès de créanciers. Selon l’agence Yonhap, la mise sous séquestre judiciaire est une étape avant la faillite dans le système juridique sud-coréen. Dans ce cas, le tribunal décide de la sauvegarde ou non de l'entreprise et de la façon de résoudre le dossier. Séoul a donc ordonné le début des procédures de réhabilitation et donc le rééchelonnement de la dette de SsangYong Motor. En parallèle, celui-ci a décidé de poursuivre son projet de fusion et acquisition sous l'approbation du tribunal, car de nouveaux candidats ont manifesté leur intérêt d’investir dans la société. Il a aussi récemment réévalué ses actifs, y compris son siège social de Pyeongtaek et

165 autres biens fonciers dans le cadre de l’amélioration de sa structure financière. « Nous allons bien sûr suivre l’actualité de notre marque avec énormément d’intérêt, déclare Hervé Collignon, président de SsangYong France. Une chose est sûre : toute l’équipe de SsangYong France et l’ensemble de notre réseau restent très motivés. Nous venons de lancer le nouveau Tivoli 1.2 qui rencontre un franc succès et d’intégrer le tout nouveau Rexton dans notre gamme. Maintenant, nous préparons avec enthousiasme le lancement du nouveau Korando 100 % électrique dont la commercialisation est programmée avant la fin de cette année. »