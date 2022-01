Cette année 2020 aura été terrible pour certains. Déjà fragilisé par des pertes d’exploitation sur les quinze derniers trimestres et par des ventes en berne sur les onze derniers mois, SsangYong s’est lui-même placé sous assistance respiratoire.

Ssangyong ne peut honorer ses dettes

En effet, le constructeur automobile sud-coréen a demandé son placement en redressement judiciaire, soit l'étape préalable à une restructuration ou à sa faillite. La filiale, détenue par l’indien Mahindra, a fait défaut concernant plusieurs prêts et est désormais dans l’incapacité de rembourser 165 milliards de wons (122 millions d’euros) de dettes à ses créanciers. La procédure, engagée auprès du tribunal des faillites de Séoul (Corée-du-Sud), le dispense donc d’honorer ses créances pendant trois mois. Durant cette période, le constructeur espère trouver un nouvel investisseur pour racheter une partie ou la totalité des parts de Mahindra.



« Tous les membres du comité de direction ont présenté leur démission. L’entreprise fera tout son possible pour émerger plus forte et plus compétitive », a déclaré SsangYong.

Cette décision est le dernier revers en date de la société sud-coréenne, qui a lutté pendant des décennies et changé de mains à plusieurs reprises. Rappelons qu’il y a un peu plus de dix ans SsangYong avait été mis sous séquestre, ouvrant la voie à une prise de contrôle par Mahindra. Les efforts de ce dernier pour remettre SsangYong dans le vert ont donc été vains.