C’est la douche froide pour Ssangyong, qui pouvait croire en un avenir meilleur. En très grande difficulté, la marque automobile sud-coréenne, dont la société mère est Mahindra & Mahindra Ltd, avait eu confirmation de la part du tribunal de Séoul de son acquisition au début de l’année 2022. Mais trois mois plus tard, Automotive News rapporte que le compromis de vente a été avorté. Le média affirme en effet que le solde d’environ 225 millions d’euros n’a pas été versé et par conséquent le délai de paiement statué au 25 mars n’a pas été respecté comme stipulé dans l’accord.

Un projet pourtant ambitieux pour Ssangyong

Celui-ci a été signé en janvier par Ssangyong et le conglomérat formé autour d’Edison Motors, un petit constructeur de bus et utilitaires électriques qui devait prendre une participation majoritaire dans la marque. Il avait pourtant payé environ 10 % du prix d'achat à la signature. Et ses plans étaient ambitieux, avec l’objectif de faire de SsangYong une marque de véhicules électriques, soit un spécialiste de la mobilité durable qui serait en mesure de concurrencer, entre autres, les firmes sud-coréennes que sont Hyundai et Kia.



Le projet est donc annulé. Plusieurs sources internes consultées par les médias locaux indiquent qu'après ce sévère revers, l'entreprise va de nouveau se mettre au travail pour trouver un nouveau repreneur qui souhaite prendre en charge sa situation économique délicate. Rappelons qu’elle est sous séquestre depuis un an. Ses ventes mondiales sont tombées à 84 496 unités en 2021, un volume en baisse d'environ 21 % par rapport à l'année précédente. Un résultat qui a gonflé les dettes à environ 50 millions de dollars d’impayés.