L’application mobile de la start-up Stampyt permettait de prendre en photo des véhicules sous 360°. Elle sert désormais à la réalisation de clip vidéo facilement partageable pour booster la vente de véhicules. Le vendeur peut désormais se filmer en pleine présentation du véhicule. Selon Stampyt, ce format permet d’associer les qualités humaines à celles du digital. “Dans la continuité de nos technologies, la vidéo apporte un nouveau niveau de transparence et d’information technique. Cette innovation dans le format permet de remettre l’homme au cœur du métier de la vente automobile”, explique Alexandre Launay, PDG et cofondateur de Stampyt.



A LIRE. Stampyt souhaite sublimer la vente de véhicules d'occasion en ligne

Le groupe Lempereur déjà conquis par la vidéo



Disponible depuis le 22 juin, la solution vidéo était toutefois déjà utilisée chez certains clients historiques de Stampyt, comme le groupe Lempereur ou PSA Retail UK, qui jugent ce nouveau support comme un virage stratégique dans la manière de vendre.“Stampyt est un partenaire historique de notre groupe, c’est donc tout naturellement que nous leur avons fait confiance pour la mise en place des vidéos de nos véhicules. La distribution automobile devient multicanale et nos clients, de plus en plus digitaux. La photo est aujourd’hui un incontournable qui, présent sur toutes les annonces, ne permet plus

de créer la différence. Nous cherchons donc à diversifier l’exposition digitale de nos véhicules grâce à la vidéo”, se félicite Maxence Lempereur, directeur des concessions Volvo au sein du groupe Lempereur.



A LIRE. Stampyt crée une solution d'authentification et de stockage de données