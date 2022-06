La société Stampyt, via son P-DG Alexandre Launay, a lancé auprès des principaux distributeurs du pays un appel à rejoindre « une communauté de révolution ». Ce groupe ou collectif, baptisé Drift, souhaite « agir sur la transformation de la filière de la distribution automobile dès 2022 ». La société informe qu’une trentaine de personnalités ont déjà rejoint le mouvement. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de la plateforme digitale Drift. lancée début novembre, sur laquelle des patrons s’expriment dans des vidéos.

Redéfinir les règles du jeu

« Seule une démarche d'intelligence collective, rapide et concrète, peut faire bouger les lignes, considère Alexandre Launay. Il faut agir vite, profiter de cette période trouble pour se transformer et libérer tout notre potentiel. Nous prenons simplement une initiative, sans savoir vers quelle forme elle évoluera. Dans un monde en pleine mutation, il est important de rassembler les forces et les moyens financiers pour établir une vraie stratégie de révolution avec des propositions d’actions concrètes et fermes ».

« L’électrification du parc et du marché, la digitalisation des offres et la pression faite par les constructeurs depuis plusieurs mois inquiètent toute la profession de la distribution. Le modèle économique du marché ainsi que la pérennité des entreprises elles-mêmes sont en jeu. Pour ne pas subir toutes les décisions politiques et juridiques à venir, les acteurs de la filière de l’Hexagone s’organisent pour passer à l’action en redéfinissant eux-mêmes les règles du jeu pour un avenir pérenne et constructif », expose ainsi Stampyt. La start-up a développé une page web pour permettre aux distributeurs de s’inscrire et de rejoindre la communauté.

Racheté en début d’année par le groupe Imaweb, Stampyt collabore aujourd’hui avec les marques de Stellantis, Toyota, Nissan, Mazda, Renault Retail Group, Audi ainsi que de plusieurs groupes de distribution automobiles français.



