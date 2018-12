On peut le dire, le secteur de l’automobile se noie sous les annonces de concours de start-up en ce moment. Mais c’est pour la bonne cause et chaque organisateur parvient à se démarquer. Le prix de la start-up automobile 2019, organisé par l’Automobile club de France et l’Essec Alumni automobile club, repart pour une seconde édition afin de récompenser les jeunes entreprises les plus prometteuses et les plus innovantes du secteur. Elles doivent se démarquer selon l’application de leur projet sur le produit automobile dans son usage, sa conception, sa fabrication et sa commercialisation.



A la clé, deux récompenses. Le Grand prix ACF (pour les avancées) honorera le gagnant d’un chèque de 25 000 euros offert par l’Automobile club de France, d’un suivi financier et l’équivalent d’un budget d’honoraires de 5 000 euros HT (suivi juridique) dans le cadre d’une future levée de fonds. Mais le vainqueur aura la possibilité d’exposer sur un stand de 15m2 au Mondial Tech. 2019 en parallèle du salon Equip Auto et fera partie du jury du grand prix l'année suivante de sa victoire.



Le Prix Pionnier ACF 2019 (pour celles en début de développement) récompensera la première entreprise d’un montant de 10 000 euros HT et d’un budget d'honoraires de 15 000 euros HT (assistance juridique), et elle bénéficiera d’un accompagnement personnalisé incluant notamment 5h de conseil pour optimiser le business plan.



Les six autres finalistes se verront également offrir un accompagnement global selon le métier de la start-up, un stand lors de la remise des prix et une place en finale lors du Start-up Contest Mondial Tech. 2019 en parallèle du salon Equip Auto.

Mais, seules les sociétés de service ou de développement technologique, françaises ou étrangères, dont le statut date au plus tôt de 2009, seront éligibles au concours.



Voici le calendrier pour l’appel à projets :

4 janvier 2019 : clôture des candidatures

11 mars 2019 : annonce des 6 finalistes

8 avril 2019 : finale à l’Automobile Club de France en présence du Jury et de 300 invités, remise des Prix

Inscription : https://automobileclubdefrance.fr/fr/inscription-grand-prix-acf-startup-automobile-2019/ ou www.automobileclubdefrance.fr



Voici les partenaires du concours :

Premium : Faurecia, Fidal, Axa, Renault-Nissan-Mitsubishi.

Officiels : France AutoTech, Alexander Partners, Aster, Mondial.Tech, European Startup Prize for Mobility, Maddyness.



Voici le jury :