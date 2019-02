Environ 75 candidatures, puis 12 dossiers retenus et enfin 6 finalistes : le concours de la start-up automobile tient enfin ses compétiteurs. En effet, l’Automobile club de France et l’Essec Alumni automobile club ont révélé les noms des finalistes du Grand prix ACF 2019.

« Je félicite les 6 startups pour qui s’ouvre la phase finale du Grand prix ACF de la start-up automobile. Le jury a apprécié les qualités des douze dossiers ce qui a rendu les décisions particulièrement difficiles à prendre. La finale sera d’autant plus intéressante que les finalistes sont de nature extrêmement différente traduisant la richesse et la diversité de ce qui nous rassemble et nous passionne : l’automobile », souligne Louis Desanges, président de l’Automobile club de France et président du jury.