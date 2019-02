Désormais connu et reconnu à Lyon, dans le Rhône, voire même au-delà depuis le versement d'une prime exceptionnelle à ses collaborateurs en 2017 , Starterre entend désormais se faire un nom à Chambéry. Implanté dans la ville depuis 2005, via l'enseigne Chambéry Motors, spécialisée dans la vente de VO à particulier, le négociant y opérera à partir de mai 2019 sous ses propres couleurs,. Celle-ci sera située à l’entrée de la zone industrielle de Voglans (au nord de la ville), le long d’un axe routier important en direction du lac du Bourget, de l’aéroport ou encore d’Aix-les-Bains.. « Nous ambitionnons de tripler très rapidement ce chiffre compte tenu de la visibilité du site », informe Olivier Grange, vice-président de Starterre.Au deuxième trimestre 2019, à Saint-Fons, la société finalisera le rachat d'entrepôts, situés à proximité de son site principal. Les 4 000 mrécupérés permettront d'y implanter un atelier ainsi qu'un second showroom pour la vente. Ce projet devrait sortir de terre en 2020.A terme, l'atelier actuel sera fermé et laissera place à un nouveau bâtiment de trois étages, qui accueillera un showroom, des bureaux, des salles de formation... « Nous venons de concrétiser deux années de forte croissance qui nous obligent aujourd'hui à restructurer l'entreprise, que ce soit au niveau des process, des ressources humaines que des zones de stockage », soulève Olivier Grange.En 2018, Starterre a commercialisé, soit une croissance de 40% par rapport à 2017 (qui était déjà un exercice en nette progression), et réalisé un. La société emploie 130 personnes.