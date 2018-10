Le Moove Lab, une véritable pépite dans un cocon. Si le Conseil national des professions de l’automobile, à l’aide de l’investisseur Via ID, a créé son programme d’accélération dédié à la mobilité au sein de Station F en 2017, c’est bien pour y rester !



Au terme de plusieurs semaines de candidatures et de journées de pitchs, le CNPA vient donc de sélectionner sept nouvelles start-up. Elles intégreront la troisième promotion le 5 novembre 2018 (pour six mois d’accompagnement) et s'installeront donc dans le plus grand incubateur au monde créé par l’homme d’affaires Xavier Niel. Pour ce nouveau programme, le Moove Lab s’est davantage concentré sur les problématiques actuelles, telles que la sécurité routière, l’accès à la mobilité, l’innovation des services et les mobilités locales.



Voici les jeunes entreprises retenues :

APPeBike (2016) : c'est une application servicielle de vélos et trottinettes électriques mis à disposition des touristes.

Citymagine (2016) : il s’agit d’une technologie de maintenance prédictive du patrimoine routier par l’image. Une caméra embarquée détecte les défauts d’entretien du véhicule en question.

Fidcar (2017): cette start-up, qui avait été sélectionnée pour la 2e promotion du Moove Lab, sera également partie-prenante de la 3e promotion . Fidcar est une solution de gestion de e-reputation pour tous les professionnels de la mobilité.

Hopways (2013) : elle propose un service sécurisé de chauffeurs privés, formés pour conduire les enfants à l'école ou à leurs activités périscolaires.

Mounki (2016) : cette solution permet la modernisation des auto-écoles traditionnelles, tout en simplifiant leur quotidien. Mounki a été lauréat du prix de l'innovation routière du CNPA en 2018.

My Anatol (2017) : il s'agit d'un système de navigation dont l'objectif est d'éviter les embouteillages pour améliorer la mobilité locale.

Spopin (2018) : à mi-chemin entre la location et la propriété, Spopin est un service de propriété de voiture communautaire. L'utilisateur s'abonne au service et trouve un véhicule en propriété partagée.

Spid (2018): nous avions communiqué sur cette plateforme de vente en ligne d'accessoires automobiles pour le compte de concessions il y a peu. A lire Spid booste la vente d'accessoires des concessionnaires.



Le parrain des deux premières éditions, Carglass, cède sa place à un autre acteur traditionnel de la filière automobile, Europcar Mobility Group, en tant qu'entreprise sponsor également.



« Le CNPA est la seule organisation professionnelle à avoir mis en place un programme d’accélération physique, pérenne, qui crée des passerelles entre les entreprises de la filière et des start-up, dans une logique gagnant-gagnant. Le Moove Lab a vocation à devenir un réel laboratoire d’expérimentations des mobilités, commun à toute la filière, dans un contexte sociétal, technologique et économique en pleine transformation, et qui s'inscrit parfaitement dans l'agenda des pouvoirs publics français et européens en termes d'accès à une mobilité plus inclusive, globale et connectée. Notre programme d'accélération, qui vise à mieux préparer et accompagner nos entreprises confrontées à ces enjeux, est aussi au service de la nécessaire transition écologique que les acteurs des services et de la mobilité peuvent conduire au niveau du parc automobile », a déclaré Xavier Horent, délégué général.