A l’image des magasins de jouets, les showrooms seront bien garnis pour la fin d’année…

Au sein d’un marché en stagnation (+0,7%), le canal des particuliers a fait pâle figure en novembre : 43% des véhicules immatriculés l’ont été par une personne physique, un taux modéré si on le compare à la tendance récente : 45,8% en octobre ou 44,5% en septembre. En pourcentage, la baisse enregistrée par les particuliers atteint 15,9%.

Mais si ces derniers sont faibles, c’est aussi en raison de la relative poussée des autres canaux. Les sociétés et les locations de longue durée ont cumulé 45 869 ventes, soit 26,5% du marché global et une légère progression de 0,2 point eu égard au mois d’octobre. Les véhicules de démonstration aussi ont fait recette : 32 220 immatriculations, +22,2% et une part de marché de 18,6%, fort élevée.

Les véhicules de démonstration de Renault

La marque Peugeot s’est révélée la championne des ventes auprès des particuliers : 11 702 unités distribuées auprès d’eux, un résultat pourtant en baisse de 14,5%. Renault est derrière, avec 9790 voitures vendues à des personnes physiques, soit -16,1%.

Il faut dire que chez Renault, tactique et lancement des nouveaux produits ont eu des effets sur la structure des ventes : 5358 autos cédées à des loueurs de courte durée (+64,5%) et 5120 « VD garages », soit +101,2%.

Un canal que Volkswagen a su aussi utiliser à l’envi, avec 3292 immatriculations, soit 27,1% de son volume mensuel. Beaucoup de véhicules passés en préfecture pour Volkswagen donc, qui viennent compenser une certaine faiblesse des ventes effectuées auprès des entreprises et des loueurs de longue durée.

Côté premium, les grands équilibres n’ont guère évolué. BMW s’est bien comporté sur le marché des entreprises et des locations de longue durée (31,2% de son volume total), un peu moins auprès des particuliers, qui ont représenté 24,2% de ses ventes. Mercedes a continué d’user du canal des loueurs de courte durée (+92,6%) tandis que chez Audi, ce canal s’est aussi avéré incontournable : +43,1% au mois de novembre.