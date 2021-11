11 jours de chômage partiel

Selon le décompte du journal L’Est républicain, l’usine Stellantis de Sochaux, berceau historique de la marque Peugeot, a connu un 1semestre 2021 perturbé par la pénurie de semi-conducteurs. Citant des sources syndicales, nos confrères indiquent qu’un total desur les chaînes de montage des Peugeot 308, 3008 et 5008. Il manquait alors des compteurs numériques, des boîtiers BSI, des autoradios, ou encore des moteurs de rétroviseur.À LIRE. Pénurie de puces. La crise va continuer jusqu’en 2022 selon Carlos Tavares Si Stellantis refuse de communiquer sur le nombre de véhicules impactés, nos confrères ont calculé que « plus de 30 000 » voitures n’ont pas pu être produites à cause de la pénurie depuis janvier. « À raison de trente unités par heure et de huit heures de travail par séance » sur le Système 1 « qui tourne à mi-cadence », écrivent-ils, 8 640 Peugeot 308 n’ont pas été fabriquées. Quant au Système 2, « qui tourne à pleine cadence à raison de soixante unités par heure et de huit heures de travail par séance », 22 080 Peugeot 3008 et 5008 n’ont pas été produits non plus.Deux nouvelles séances sont annulées le vendredi 23 juillet avant les congés d’été, qui débutent en cette fin de semaine pour trois semaines. Alors que la direction de l’usine compte sur cette pause estivale pour reconstituer un peu de stock avant la reprise le 17 août, elle a eu recours à