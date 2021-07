Des perspectives rassurantes pour l’usine de Mulhouse

Lors d’une réunion du Comité social et économique (CSE) organisée le 22 juillet, la direction de l’usine Stellantis de Mulhouse (68) a annoncé aux syndicats qu’une deuxième équipe sera mise en place à partir du 30 août pour augmenter la cadence de production de la nouvelle Peugeot 308 , alors que l’ancienne version était produite à Sochaux depuis 2013.Si le démarrage effectif de cette nouvelle équipe est conditionné à un approvisionnement suffisant en semi-conducteurs, 700 nouveaux collaborateurs devraient être intégrés à l’usine de Mulhouse avec cette mise en place. Les syndicats estiment quetandis qu’une centaine de salariés volontaires en provenance d’autres sites seront prêtés.À LIRE. Stellantis. 30 000 voitures non produites à Sochaux au 1er semestre L’usine Stellantis de Mulhouse compte 5 000 salariés permanents et le transfert de la production de la Peugeot 308 en son sein lui redonne de la visibilité pour l’avenir. En début d’année, il n’y avait plus qu’une équipe de montage qui produisait les DS 7 et Peugeot 508. La cadence était tombée à 50 000 véhicules en 2020 contre 230 000 en 2019.en cas de succès de la Peugeot 308, des séances d’heures supplémentaires sont d’ores-et-déjà prévues les samedis matin entre la fin août et le courant du mois de septembre, tout comme un allongement des horaires l’après-midi en septembre.