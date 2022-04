Stellantis, le groupe né de la fusion entre PSA et FCA, ne cesse de nouer des partenariats avec des acteurs de renom pour négocier au mieux tous les virages de la Tech et de l’industrie qui s’imposent dans le secteur automobile. Le dernier accord en date concerne un accord commercial entre sa filiale de distribution Stellantis & You, Sales and Services, et la société Fidcar, récemment rachetée par Motor K, dans le domaine du marketing prédictif après-vente pour la région européenne.

Développer le chiffre d'affaires de Stellantis &You, Sales and Services

Selon le duo, il s’agit d’une étape clé du déploiement du plan stratégique pour la filiale du constructeur, l’objectif étant de mettre l’intelligence artificielle au service de la personnalisation de la relation client. Il parle alors d’un « important potentiel de développement de la satisfaction client et du chiffre d’affaires après-vente ». Et d’ajouter : « Le marketing prédictif après-vente consiste ainsi à proposer au client de manière ciblée, en temps utile, des offres correspondant à l’état estimé de son véhicule et à ses besoins de maintenance ».



Le dispositif prévoit de donner naissance à deux briques technologiques, soit la plate-forme d’intelligence artificielle « Fidcar Predict », qui permet de prévoir et de proposer des offres après-vente ajustées aux besoins des clients, et l’application mobile « Fidcar Check » codéveloppée avec Stellantis &You, Sales and Services, qui doit enrichir la base de données de la plate-forme Predict et améliorer ainsi la pertinence de ses résultats.

Test validé dans une concession

Pour valider ce dispositif de marketing prédictif dédié aux activités après-vente, une phase de tests et de co-développements a donc été réalisée pendant près d’un an au sein de la concession Stellantis &You de Villeneuve-d’Ascq, près de Lille. Ce pilote aurait obtenu des résultats concluants en termes de satisfaction client et de ROI, et fait donc logiquement l’objet d’un plan de déploiement national et européen, lequel devrait se terminer d’ici à fin 2022.

La patronne de la filiale Anne Abboud affirme que « Stellantis &You, Sales and Services est résolument engagé depuis sa création dans la transformation digitale de ses activités, au service de l’efficience et de la croissance de ses business. L’approche “test and learn” mise en œuvre avec Fidcar nous permet aujourd’hui de déployer des outils de marketing prédictifs après-vente personnalisés, très prometteurs en termes de conversion et de fidélisation, au bénéfice de la satisfaction des clients de nos concessions ».