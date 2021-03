Au revoir American dream… C’est officiel : Peugeot ne reviendra finalement pas aux États-Unis. La marque automobile française devait signer son grand retour sur le marché nord-américain dès 2023, comme nous l’annoncions en avril 2019. Mais, en janvier 2021, le nouveau patron d’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, nous confiait à demi-mots que la fusion entre PSA et FCA remettait vraiment en cause le dossier.



À LIRE. Stellantis. Le retour de Peugeot aux Etats-Unis mis en stand-by.

Stellantis veut se concentrer sur Alfa Romeo…

Enfin, la nomination de Larry Dominique, l’ancien patron de PSA pour l'Amérique du Nord, laissait penser à l’arrêt définitif du projet. C’est donc deux mois plus tard, soit le 8 mars, que l’entité Stellantis a officiellement confirmé au média Automotive News l’avortement de l'arrivée de la marque au lion aux États-Unis :

« Le nouveau contexte de Stellantis avec une forte présence sur le marché américain nous amène à nous concentrer sur les marques existantes », a déclaré un porte-parole.

Tous les efforts seront désormais concentrés sur Jeep et Ram, certes, mais plus particulièrement sur Alfa Romeo, déjà bien implanté dans cette région. Larry Dominique est d'ailleurs devenu le nouvel homme de la situation pour y développer les ventes des modèles italiens et leur visibilité. Notons qu'aux États-Unis les immatriculations ont fortement pâti de la pandémie sur l'ensemble de l'année. Mais elles ont terminé 2020 sur un rebond qui devrait se poursuivre dans les mois à venir. Quant à Alfa Romeo, il a su maintenir une croissance modérée (+ 1 %).

… et Chrysler ?

C'est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et les plans abandonnés de Peugeot semblent être une bonne nouvelle pour Chrysler. Certaines rumeurs prédisaient que Stellantis tuerait la marque, mais l’entité peut réellement avoir l’intention de lui redonner un coup de boost. À suivre…