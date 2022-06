« Nous savons à quel point la garantie est importante pour nos clients et sommes conscients que c'est aussi une préoccupation de nombreux acheteurs potentiels, encore sceptiques vis-à-vis des pièces d'occasion » soulèvent Manuel Araújo Monteiro et Luís Sousa Vieira, directeurs généraux de B-Parts. Qui ajoutent : « Ce nouveau service représente également une valeur ajoutée unique sur le marché des pièces d'occasion qui nous permet de professionnaliser le commerce européen des produits de réemploi. En parallèle, cela réduira l'écart de garantie avec les pièces neuves originales. »

5 millions de pièces d'occasion visées

Rachetée en 2020 par le groupe automobile Stellantis , la marque B-Parts annonce l’allongement de la période de garantie de toutes ses pièces à 12 mois. Cette couverture étendue concerne « la totalité de l'offre du catalogue de pièces de réemploi B-Parts : des ensembles électroniques et électriques aux pièces de suspension, de moteur et de collision ». Jusqu'ici, les pièces automobiles d’occasion commercialisées par B-Parts bénéficiaient d'une garantie de« Ces nouvelles conditions visent à renforcer la confiance que les clients actuels ont en B-Parts et ses produits. Elle a également pour objectif d’attirer de nouveaux clients en proposant une expérience d’achat plus fiable et transparente », commente le groupe.À LIRE. PSA Aftermarket accélère dans l'économie circulaire

Fondé en 2015 au Portugal, B-Parts revendique plus de 4,5 millions de pièces en stock disponibles à l'achat provenant de 90 démonteurs et fournisseurs implantés au Portugal, en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne, en Lituanie et aux Pays-Bas. Pour la place de marché de Stellantis, qui s’adresse aux clients particuliers et professionnels, cette nouvelle offre s'inscrit « dans le cadre du plan de croissance de l'entreprise à l'horizon 2022 ». Celui-ci prévoit une augmentation du stock en Europe pour atteindre une quantité de pièces disponibles supérieure à 5 millions de références. L'ambition est aussi d'étendre et de diversifier la couverture géographique de sa base de fournisseurs.

Une croissance des ventes de 100 % espérée en 2022

« L'investissement continu de B-Parts dans l'augmentation de son stock permettra non seulement d'offrir une plus grande quantité et qualité de pièces, mais également de proposer à ses clients un meilleur délai de livraison. Cela permettra à B-Parts de répondre au besoin d'approvisionnement immédiat des acheteurs », précise le spécialiste de la fourniture de pièces automobiles d'occasion. B-Parts, qui a lancé en avril 2022 en France sa nouvelle boutique en ligne (après le Portugal et l’Espagne en 2021), entrevoit une croissance de ses ventes de 100 % en 2022. L’an passé, celles-ci ont enregistré une augmentation de 97 % par rapport à 2020.