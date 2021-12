Stellantis accélère sur son offre VO. Après avoir procédé au lancement de son nouveau service de livraison à domicile pour les clients du label occasion Spoticar, en partenariat avec Driiveme et Hiflow, le constructeur automobile souhaite également accompagner ses collaborateurs. Il a décidé de faire de sa filiale Carventura.com la seule et unique vitrine de revente des véhicules des salariés du groupe en France.

Un seul site de revente pour les marques du groupe Stellantis

Exit donc les deux sites web Collcit.com et Clicpeugeot.com, lesquels permettaient à ces derniers de mettre en vente leur voiture des marques DS et Citroën pour la première et Peugeot pour la seconde. De plus, rappelons que le groupe Stellantis, né de la fusion entre PSA et FCA, compte aujourd’hui 14 marques (Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati et RAM)... Carventura endossera pleinement son rôle de plate-forme unique de revente le 7 septembre 2021, soit à la fermeture effective des deux anciennes.



Dans une note, il est expliqué que « ce nouveau partenariat vient simplifier la tâche des salariés ». Car outre le fait de se connecter désormais qu’à un seul espace pour diffuser une annonce, à la vue de plus de 2 millions de visiteurs uniques, Carventura a pour mission de les coacher : « le coach prend ainsi en charge toutes les tâches chronophages liées à la vente d’un véhicule, soit la diffusion de l’annonce, la réception des appels acheteurs, la vérification de l’intérêt pour le véhicule et de la solvabilité, la logistique ».

Le constructeur et sa filiale ne manquent pas de vanter les atouts des véhicules de collaborateurs alors qualifiés d’« aubaine », de « véritable bon plan » ou encore « répondant à un enjeu de pouvoir d’achat et de pénurie de véhicules neufs pour les particuliers ». Ces voitures très récentes sont généralement revendues quasi neuves au prix de l’occasion comme ils le soulignent. « Ce partenariat entre Carventura et Stellantis va alimenter le stock de voitures sur la plate-forme, avec plusieurs centaines de véhicules de première main en plus chaque mois, offrant plus de choix pour les clients », déclare Frédéric Lecroart, CEO de Carventura. Et d’ajouter, « plus tard, les véhicules de collaborateurs pourraient être une opportunité de développement à l’international pour Carventura, avec une potentielle ouverture de la plate-forme aux autres sites du groupe Stellantis à l’étranger ».