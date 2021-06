Fruit de la fusion, effective le 16 janvier 2021, entre PSA et FCA, Stellantis « réunit deux entreprises fortes et saines », avec des résultats 2020 qui « mettent en évidence la solidité financière » du nouveau groupe, selon Carlos Tavares, son P-DG.

Dévoilés aujourd’hui, les résultats 2020 de FCA et PSA montrent en effet une bonne santé financière des deux constructeurs ayant fusionné, malgré une baisse de leur activité liée à la crise sanitaire.





2,51 millions de véhicules vendus pour PSA

PSA a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 60,7 milliards d’euros en 2020 (– 18,7 %) pour un résultat net part du groupe de 2,17 milliards (– 32,1 %). L’ancienne maison mère de Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall a ainsi conservé une « forte rentabilité » avec une marge opérationnelle courante de 6,1 %, à 3,7 milliards d’euros. Fortement touché par la crise avec des ventes en baisse de 27,8 %, soit 2,51 millions de véhicules écoulés en 2020 contre 3,48 millions en 2019, PSA indique avoir toutefois réussi à maintenir ses prix pour rester profitable.

Dans le détail, ses ventes de véhicules ont reculé de 29,7 % en Europe avec 2,12 millions d’unités enregistrées, de 29,7 % en Amérique latine (95 000 unités) ou encore de 57,7 % en Chine (46 000 unités), tandis qu’elles ont progressé de 20 % sur la zone incluant le Moyen-Orient et l’Afrique avec 197 000 véhicules comptabilisés. À noter que PSA a largement atteint ses objectifs d’émissions de CO 2 imposés par la norme CAFE tout au long de l’année 2020, grâce à une augmentation des ventes de véhicules électriques.

Parmi les autres entités du groupe, citons également les résultats de Free2Move, en progression de 23 %, ou encore le chiffre d’affaires d’Aramis Auto, qui a augmenté de 9 %.





Un CA cumulé de 134 milliards d’euros

De son côté, FCA a vendu 3,43 millions de véhicules en 2020 (– 22,2 %), dont 2,05 millions en Amérique du Nord (– 17,7 %) et 1,08 million dans la zone incluant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (– 18,3 %). L’ancienne maison mère de Fiat, Chrysler, Jeep ou encore Dodge a ainsi engrangé un chiffre d’affaires de 86,68 millions d’euros l’an dernier (– 19,9 %), mais a tout de même dégagé un bénéfice net de 24 millions d’euros, contre 2,7 milliards en 2019.

Si l’on additionne les performances de PSA et FCA, le nouveau groupe Stellantis a ainsi écoulé 5,95 millions de véhicules dans le monde en 2020 pour un chiffre d’affaires de 134,4 milliards d’euros et une marge opérationnelle courante de 7,1 milliards. Ces résultats solides au titre de 2020 permettent à Stellantis d’envisager la distribution de 1 milliard d’euros de bénéfice à ses actionnaires, soit 0,32 euro par action.





10 nouveautés électrifiées en 2021

Pour 2021, Stellantis estime que le marché automobile mondial devrait se redresser sur tous les continents, notamment de 10 % en Europe, de 8 % en Amérique du Nord, ou encore de 5 % en Chine. En l’absence de nouveau confinement, le groupe aux 14 marques vise ainsi une marge opérationnelle courante située entre 5,5 et 7,5 % en 2021.

Ceci notamment grâce à l’introduction de 10 nouveaux modèles électriques et hybrides prévus cette année, pour qu’à l’horizon 2025 l’ensemble de la gamme européenne, mais aussi tous les pick-up et SUV d’Amérique du Nord, soient disponibles en version électrifiée.