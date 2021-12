Avec la signature d’un protocole d’accord survenue à la mi-mai 2021, Stellantis et Foxconn annoncent quelques mois plus tard la création d’une coentreprise spécialisée dans la fourniture de solutions innovantes pour l'habitacle connecté à destination de l’industrie automobile. Cette nouvelle entité, baptisée Mobile Drive, a pour but de développer « des cockpits intelligents pour véhicules, en rupture avec les modes de conception actuels, ce qui favorisera le développement de véhicules connectés intelligents ».

Mobile Drive de Stellantis et Foxconn, détenue à parts égales

Celle qui sera détenue à parts égales entre le groupe franco-américain, né de la fusion entre PSA et FCA, et le géant de l'électronique taiwanais et qui sera basée aux Pays-Bas, servira ainsi l’ensemble des véhicules de Stellantis, mais aussi ceux des constructeurs tiers intéressés du secteur. Mobile Drive travaillera sur l’infodivertissement, la télématique, ainsi que sur une plate-forme de services de type “cloud”. « Sa feuille de route en termes d’innovations logicielles comprendra, entre autres, des applications basées sur l’intelligence artificielle, la navigation, l’assistance vocale, les opérations de “e-commerce” et l’intégration des services de paiement. Les innovations “hardware” seront liées au cockpit intelligent et au boîtier télématique », indique-t-on dans un communiqué.



Aucun chiffre n’a été communiqué concernant cette alliance. Les deux fondateurs prioriseront le partage de la propriété intellectuelle et de leur savoir-faire et faciliteront l’intégration complémentaire de leurs chaînes d’approvisionnement dans un seul but, celui de devenir un leader mondial des solutions de cockpits intelligents et de véhicules connectés.

Stellantis veut « frapper vite et fort vers une amélioration de l'expérience du client », les logiciels étant « au cœur de cette amélioration », avait alors indiqué le directeur général Carlos Tavares. « C'est exactement ce que nous préparons avec nos amis de Foxconn.» Stellantis, né début 2021 de la fusion du français PSA et de l'italo-américain Fiat-Chrysler (FCA), compte investir 30 milliards d'euros d'ici à 2025 dans l'électrification de ses gammes et dans les logiciels.