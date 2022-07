Une production en baisse de 37,2 % à Sevel Sud

« C’est comme si l’une des grandes usines du groupe était arrêtée pendant un an. » Ferdinando Uliano, secrétaire général du syndicat italien FIM CISL, a utilisé cette comparaison pour mieux décrire l’ampleur de la perte de production que pourrait subir, en 2022, Stellantis en Italie à cause de la pénurie de semi-conducteurs.Dans un communiqué, le syndicat estime en effet quesur l’ensemble de l’année comparé à 2021, soit la cinquième année consécutive de baisse. Ceci, alors que Stellantis a produit 351 890 véhicules (– 13,7 %) en Italie au cours du premier semestre : 248 990 voitures (+ 2,1 %) et 102 900 véhicules utilitaires légers (– 37,2 %).À LIRE. Stellantis. Vers une production en baisse pour la 5e année en Italie Selon le syndicat FIM CISL, les usines italiennes de Stellantis les plus pénalisées sont celles de Melfi et Sevel Sud. La première, qui produit les Fiat 500X, ainsi que les Jeep Compass et Renegade, a vu sa production diminuer de 17 % entre janvier et juin 2022. La seconde, spécialisée dans la production de véhicules utilitaires, a été amputée à hauteur de 37,2 %.Sont en cause la pénurie de semi-conducteurs et d’autres composants, mais aussi les difficultés rencontrées en matière de logistique. Et alors que l’Union européenne se dirige vers une interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique en 2035,pour évoquer l’avenir de son empreinte industrielle en Italie.