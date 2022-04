« Suite au renforcement jour après jour des sanctions croisées et aux difficultés logistiques rencontrées quotidiennement, Stellantis a décidé de suspendre son activité industrielle à Kaluga afin de garantir le respect total de l’ensemble des sanctions croisées et protéger ses employés. Stellantis condamne la violence et soutient toute action permettant de restaurer la paix », a confirmé le groupe automobile, issu de la fusion entre PSA et FCA, le 19 mars 2022. En effet, cette décision de suspendre la production en Russie émane logiquement du fait des difficultés logistiques et du renforcement des sanctions occidentales en raison de la guerre en Ukraine.

Stellantis a acté l'arrêt de son usine russe jusqu'en juin

Le constructeur a placé les 2 700 salariés de son unique usine russe, située à environ 200 kilomètres au sud-ouest de Moscou, en chômage technique ou en congé jusqu’au début du mois de juin 2022. Rappelons que Stellantis détient à 70 % le site et que Mitsubishi possède les 30 % restants. Y sont assemblés en temps normal des véhicules utilitaires légers depuis 2010, date de sa mise en activité. Comme nous l'écrivons en février dernier, ces fourgons Peugeot Expert, Citroën Jumpy et Opel Vivaro (et Fiat Scudo courant de l’année) made in Russia devaient alimenter le marché automobile européen. Carlos Tavares avait décidé de les exporter vers l’Europe pour répondre à la forte demande dans le monde en matière de VUL.

Mais cet arrêt était attendu puisque le patron avait annoncé ensuite suspendre toutes exportations et importations de voitures en Russie, Kaluga devant continuer de tourner pour le marché local uniquement. La guerre en Ukraine l'a donc forcé à absorber les volumes de production (quelque 10 000 véhicules produits à Kaluga en 2021) dans les sites de Hordain, en France, et de Luton, en Angleterre.



De leurs côtés, Mitsubishi a décidé, le 8 avril, l'arrêt de sa production jusqu'à nouvel ordre à Kaluga, quand Renault, qui détient 21 % de parts de marché en Russie avec son partenaire Avtovaz et sa marque Lada (contre 1 % pour Stellantis) a mis aussi son site de Moscou en pause le 23 mars.