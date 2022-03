Rennes Métropole souhaite investir 16 millions d’euros

Afin d’assurer l’avenir de l’usine de Rennes-La Janais (Ille-et-Vilaine), le groupe Stellantis compte y investir 152 millions d’euros en vue de produire le futur Citroën C5 Aircross électrique à partir de 2025. Mais alors que le site s’étend sur 240 hectares, il ne compte plus que 2 500 salariés aujourd’hui, contre presque 10 000 il y a une quinzaine d’années.Le constructeur n’a donc plus besoin d’autant de surface et vend progressivement du terrain aux collectivités locales. Selon le journal Les Échos,contre la somme de 6 millions d’euros.À LIRE. Stellantis transforme ses usines françaises pour assurer leur avenir Le journal économique indique que Nathalie Appéré, la maire de Rennes et présidente de la métropole bretonne, entenddédié à « la mobilité durable décarbonée et au bâtiment durable ».Au total, la collectivité compte investir 16 millions d’euros pour installer un incubateur, une pépinière et un hôtel d’entreprises, ou encore des ateliers mutualisés à destination des professionnels. Les entreprises ID4Car et Excelcar doivent s’y installer. Les syndicats de l’usine Stellantis soutiennent ce projet, qui permettra de « développer des compétences en s’appuyant sur l’industrie automobile » selon les dires de Didier Picard, secrétaire de la section CFE-CGC.