Dongfeng Peugeot Citroën Automobile reste un acteur modeste en Chine

Après en avoir écoulé 10 089 en septembre et 10 083 en octobre, la coentreprise Dongfeng Peugeot Citroën Automobile a vendu 14 597 voitures en Chine en novembre 2021. Cela représente une hausse de 158 % sur un an et c’est son troisième mois consécutif au-dessus des 10 000 unités Ces bons résultats s’expliquent par le démarrage encourageant du Dongfeng Citroën Versailles C5 X sur le marché chinois,Au cumul, la coentreprise entre Dongfeng Motor Corporation et PSA devenu Stellantis affiche 86 553 immatriculations à fin novembre, soit quasiment le double des ventes enregistrées en 2020 (+ 97 %).À LIRE. Peugeot veut miser sur son origine française pour percer en Chine C’est encore une goutte d’eau sur un marché à plus de 25 millions de véhicules par an, puisque Dongfeng Peugeot Citroën Automobile ne figure même pas parmi les dix principaux constructeurs étrangers présents en Chine . Au cours des trois premiers trimestres 2021, le groupe Volkswagen a par exemple écoulé 2,55 millions de véhicules sur le marché chinois et General Motors en a vendu 2,15 millions.Toutefois,au cours du troisième trimestre 2021, sur fond de pénurie de semi-conducteurs.