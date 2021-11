Mardi 16 novembre 2021, 12h, devant le restaurant principal du site de Stellantis de Vélizy-Villacoublay (Yvelines). Les organisations syndicales ont appelé au rassemblement dans le but de manifester contre le projet du nouveau Green Campus, lequel devrait voir le jour dans sa globalité en 2024 sur le site de Poissy (Yvelines) du constructeur automobile. Le mécontentement des syndicats prend racine sur les conséquences du déménagement des activités tertiaires et de recherche et de développement de Vélizy 1 vers ce futur lieu qui pourrait débuter dès 2022. Seront alors concernés 2 500 à 2 800 salariés, et qui plus est, contraints de le faire puisque pour l’heure, aucune concertation n’a été réalisée et aucun détail n’a été donné pour justifier ce projet d’une telle ampleur. Notons que les temps de trajets pour certains collaborateurs vont être rallongés, selon les estimations de Stellantis, à 32 minutes supplémentaires pour un aller-retour en voiture et à 48 minutes en transports en commun. Quant aux syndicats, l’augmentation des temps de trajets pourrait être « forte », voire « très forte », annonçant plus d’une heure de transport en plus.

La R&D de Stellantis en France sacrifiée

Dans un communiqué de la CFDT, PSA/Stellantis Vélizy appelle à la manifestation pour « la R&D France sacrifiée » : « L’effort de relocalisation passe par une R&D France forte pouvant s’inscrire dans les technologies de rupture qui feront l’automobile de demain. Dans ce cadre, la CFDT se demande si ce projet ALTO (création d’un campus à Poissy) améliorera et renforcera l’efficience de la R&D en France. La CFDT s’inquiète de l’impact du projet sur les bancs d’essais. Aujourd’hui, le démantèlement du plus gros site R&D de France interpelle la CFDT. Le site de Vélizy est sacrifié pour des motifs économiques, alors que le transfert des activités continue vers le Maroc. Tous les salariés de Vélizy ont bien conscience de la menace qui pèse sur leurs emplois et ne souhaitent pas être ‘’remerciés’’ au profit du Marocco Technical Center, ou de la R&D de FCA. Alors que nos politiques arpentent le salon du made in France, un drame social se joue à Vélizy qui signe le déclin de la R&D France. Engagé dans des alliances, le groupe Stellantis peut-il être encore considéré comme un constructeur français, partie prenante de l’effort de relocalisation ?

Les salariés conscients des menaces actuelles, sont appelés par l’ensemble des organisations syndicales du site de Vélizy à venir exprimer leurs mécontentements sur le site mardi 16 novembre à 12h00 ».



Il s’agit d’une « journée test » selon Hervé Hottois , élu CFDT PSA Vélizy, qui n’a pas été en mesure de dire combien de personnes étaient réellement attendues. « C’est un gros mardi, tout le monde est en présentiel. Notre souhait premier est d’être en contact direct avec les salariés, et de savoir ce qu’ils veulent car tout le monde ne pourra pas suivre et aller travailler à Poissy. Le site est composé à 75 % de cadres et si nous parvenons à les mobiliser, cette journée devrait être le début d'une série de fortes mobilisations ».