La fusion entre les groupes PSA et FCA devrait être finalisée dans le courant du premier trimestre 2021 pour donner naissance à la nouvelle entité baptisée Stellantis. Alors que Carlos Tavares, actuel patron de PSA, occupera le poste de directeur général de Stellantis, John Elkann, président du conseil d’administration de Fiat Chrysler Automobiles, vient d’annoncer dans une lettre aux salariés du groupe que Mike Manley, actuel P-DG du constructeur italo-américain, dirigerait les opérations de Stellantis sur tout le continent américain.

Pour rappel, Mike Manley, un Britannique de 56 ans, a transformé et développé les marques Jeep et Ram à partir de 2009. Depuis 2018, et le décès de Sergio Marchionne, il se trouve à la tête des neuf marques du groupe FCA.





À lire. Covid-19 : on se serre la ceinture chez Fiat Chrysler Automobiles



Vote décisif le 4 janvier 2021



Dans sa lettre, John Elkann affirme que Mike Manley « jouera un rôle fondamental dans le futur succès de Stellantis », en continuant d'apporter « sa grande expérience, son énergie et sa volonté » pour faire du nouveau groupe « l’entreprise extraordinaire que nous savons qu’elle sera ».

Alors que les actionnaires des deux groupes voteront le 4 janvier pour se prononcer sur la fusion, Stellantis pourrait devenir le quatrième constructeur mondial, derrière Volkswagen, Toyota et Renault-Nissan, avec une capacité de production annuelle atteignant les 8,7 millions d’unités.





À lire. La famille Peugeot rachète 2 % de PSA avant la fusion avec FCA