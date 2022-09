Selon Stellantis (PSA-FCA), ses équipes d’ingénierie travaillent singulièrement à la création de véhicules de plus en plus propres, sûrs et abordables. Pour accompagner ces travaux, le constructeur annonce avoir consacré un investissement de 33 millions d’euros dans deux de ses centres de tests mondiaux, lesquels jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs du plan stratégique Dare Forward 2030. Rappelons que le constructeur automobile souhaite atteindre le net zéro carbone d'ici à 2038 et un mix de 100 % de véhicules particuliers BEV vendus en Europe à horizon 2030.

Tester 275 véhicules électrifiés en 2022

C’est donc en Italie et aux États-Unis que tout va se jouer. D’abord près de 5 millions d’euros à Turin, au Safety Center d’Orbassano, qui bénéficiera de quatre pistes d’essais supplémentaires équipées d’un système de caméras piloté par ordinateur pour le développement et la certification des véhicules électriques et autonomes (tourisme, pick-ups et utilitaires légers). « Le site, qui effectue actuellement au moins deux crash-tests par jour, est en bonne voie pour tester plus de 275 véhicules électrifiés cette année. Les véhicules testés à Orbassano sont certifiés conformes à plus de 175 normes de sécurité et technologiques internationales », précise-t-on. Puis, une autre partie de l’enveloppe, soit 29 millions d’euros, sera consacrée à la soufflerie d’Auburn Hills dans le Michigan. Celle-ci devrait s’agrandir et se doter de la technologie de sol mobile simulant le déplacement sur route alors que les véhicules restent statiques. Les mesures aérodynamiques seront également plus complexes et précises.

Harald Wester, Stellantis Chief Engineering Officer, assure que « le travail effectué aujourd’hui dans les pôles techniques d’excellence à travers le monde fera des véhicules Stellantis de demain les leaders de l’industrie en matière de capacité, de performances et de sécurité ». Et d’ajouter : « Notre communauté d’ingénieurs s’appuie sur les talents, la diversité ainsi que sur notre présence mondiale, et nous travaillons avec les autres fonctions globales, par exemple avec nos collègues du Monozokuri, pour impulser partout notre transformation technologique. Cela nous donne une vue complète des enjeux et nous permet d’envisager et de mettre au point un éventail complet de solutions de mobilité, qui nous placent en pole position dans la course à l’innovation ».