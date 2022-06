45 000 Peugeot 308 en attente de livraison

Annoncée initialement en mars 2022, puis reportée en mai et en juillet, la création d’une équipe de nuit dédiée à la production de la Peugeot 308 (et à sa version SW) est désormais programmée pour le 29 août à l’usine Stellantis de Mulhouse (Haut-Rhin). Lors d’un CSE extraordinaire organisé en mai, la direction de l’usine en a informé les élus syndicaux. Sur un tract diffusé le 23 mai, le syndicat CFE-CGC nous apprend toutefois qu’il s’agira d’une demi-équipe composée de 500 salariés. Cette dernière devrait être composée d’un tiers de salariés en CDI, tandis queLe syndicat écrit que « le carnet de commande de la 308 justifie cette nouvelle équipe ». Ceci alors que « la montée en cadence » pour le « nouveau véhicule codifié P54 », à savoir la future Peugeot 408 , « est prévue au 2semestre ».À LIRE. Stellantis. L'équipe de nuit (encore) reportée à l'usine de Mulhouse Qualifiant la création de nouvelle demi-équipe de « très bonne nouvelle pour le site de Mulhouse et pour le bassin d’emploi », le syndicat CFE-CGC ajoute quemême si « la situation de la crise des semi-conducteurs reste tendue ».Dans un autre tract daté du 20 mai, la CGT PSA Mulhouse indique que la direction de l’usine affirme vouloir en finir avec les horaires allongés grâce à la création de la demi-équipe de nuit. Le syndicat exprime toutefois son « ras-le-bol des cadences », puisqu’il affirme que la direction du site de Mulhouse souhaite passer de 60 véhicules par heure à 63, soit « à peine 1 minute par véhicule », tout en envisageant de pousser jusqu’à 68 véhicules par heure.Alors que les délais de livraison s’allongent, les carnets de commande Peugeot ne désemplissent pas, comme nous l’affirmait début avril Christophe Prevost . Selon la CGT du site, 45 000 Peugeot 308 commandées par des clients seraient actuellement en attente de livraison.