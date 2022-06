Intérimaires et retours de salariés « prêtés »

Après l’avoir reportée plusieurs fois depuis cet été à cause de la pénurie de semi-conducteurs, la direction de l’usine Stellantis de Mulhouse a annoncé, lors d’un CSE organisé lundi 15 novembre 2021, la mise en place d’une deuxième équipe de production dédiée à la nouvelle Peugeot 308 à compter de janvier 2022.Composée de 850 personnes,soit 700 unités par jour contre 350 actuellement.À LIRE. Stellantis transforme ses usines françaises pour assurer leur avenir La ligne de montage pourra ainsi tourner tous les jours de 5h à 20h30, contre une cadence quotidienne actuelle limitée à une matinée ou un après-midi selon les semaines. Les 850 nouveaux postes seront en partie confiés à des intérimaires, ainsi qu’à des salariés de Mulhouse qui ont été « prêtés » à d’autres sites de production.car le constructeur souhaite réaliser rapidement les premières embauches pour que cette nouvelle équipe soit fonctionnelle d’ici début janvier.À noter que le site alsacien produit également les Peugeot 508 et DS7 Crossback, dans des volumes toutefois plus modestes. Alors que l’ancienne génération de la Peugeot 308 était fabriquée à Sochaux (Doubs) depuis 2013, le groupe a décidé de transférer sa production en 2021 pour assurer un avenir à l’usine de Mulhouse.