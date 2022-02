Stellantis en tête dans huit pays

Le nouveau groupe Stellantis, fruit de la fusion entre PSA et FCA , s’impose comme le constructeur automobile numéro un en Europe dès son premier trimestre d’existence. Sur les 3 619 749 voitures particulières et véhicules utilitaires légers immatriculés en Europe entre janvier et mars 2021, Stellantis s’est en effet octroyé 23,6 % de parts de marché avec 854 151 unités écoulées.Maxime Picat, directeur de Stellantis pour l’Europe, ne cache pas sa satisfaction. « Devenir le premier constructeur européen au premier trimestre trois mois à peine après la naissance de Stellantis est une excellente performance, peut-on lire dans un communiqué. C’est le résultat du remarquable travail d’équipe et du dévouement de tous les employés de Stellantis, mais égalementde véhicules parfaitement en ligne avec les attentes de nos clients. »À LIRE. Homme de l’année 2020, Maxime Picat évoque les débuts de Stellantis Dans le détail, Stellantis s’impose en tête de huit marchés européens, à savoir la France, la Belgique, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie et la Lituanie, avec des parts de marché s’échelonnant de 16,9 % en Hongrie à 41,2 % en Italie. La Peugeot 208 est la voiture la plus vendue en Europe sur le premier trimestre, tandis que les Citroën C3 et Peugeot 2008 se hissent dans le top 10. De leur côté, les Fiat Panda et 500 dominent le segment A. Notons enfin que Stellantis accapare 34,3 % du marché européen des VUL avec 184 000 immatriculations comptabilisées.