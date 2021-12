L'ancienne directrice commerciale chez Honeywell Safety and Productivity Solutions, Christine Feuell, est la nouvelle patronne de la marque américaine Chrysler ; une fonction assurée jusqu'alors pendant plusieurs mois par Timothy Kuniskis, le patron de Dodge. Elle a en effet été nommée directrice générale et prendra son poste à compter du 13 septembre 2021. Christine Feuell en référera directement à Carlos Tavares, CEO du groupe automobile Stellantis né de la fusion entre PSA et FCA. Celui-ci a déclaré à propos de sa nomination : « Christine prenant la direction de Chrysler est une excellente nouvelle pour Stellantis. Je suis convaincu qu’elle jouera pleinement un rôle stratégique pour donner un nouvel élan et une nouvelle direction à cette marque emblématique et libérer son grand potentiel. »

Un passage chez Ford

Reconnue dans le domaine du marketing, Christine Feuell dispose d’une grande expérience dans les secteurs de l’automobile, des systèmes d’automatisation, de la chaîne d’approvisionnement omnicanal et des technologies de construction intelligente. Elle a également exercé dans les domaines de la vente, du marketing, du développement de produits, ainsi que dans la gestion de centres de profit chez Ford, Johnson Controls et Honeywell. « Sa grande expertise dans l’élaboration de stratégies de développement de produits, de campagne marketing et de business model permettra à la marque Chrysler de proposer des solutions innovantes et centrées sur le client », ajoute-t-on dans un communiqué.