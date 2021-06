L’équipe dirigée par Jean-Philippe Imparato, nouveau P-DG du constructeur italien Alfa Romeo, vient d’être dévoilée par le groupe Stellantis. Saluant une équipe dotée d’une « passion authentique pour cette marque fantastique », Jean-Philippe Imparato a désormais toutes les cartes en main pour revigorer le potentiel de la mythique marque milanaise fondée en 1910.

Notons toutefois la présence de Larry Dominique, ex-patron de PSA pour l’Amérique du Nord, dans ce nouvel organigramme. Cette nomination semble ainsi enterrer le projet de retour de Peugeot aux États-Unis, qui avait été annoncé en 2016 et programmé pour 2023. La fusion de PSA et FCA pour donner naissance au groupe Stellantis avait remis en cause cette décision. En janvier dernier, Carlos Tavares confirmait d’ailleurs que ce dossier n’était pas prioritaire.





Le nouvel organigramme mondial d’Alfa Romeo

Daniel Guzzafame, responsable des produits Alfa Romeo

Arnaud Leclerc, responsable stratégie & performance Alfa Romeo

Erica Valeria Ferraioli, responsable des tarifications Alfa Romeo et Lancia

Roberta Zerbi, responsable Alfa Romeo et Lancia Europe

Larry Dominique, responsable Alfa Romeo pour l’Amérique du Nord

Massimiliano Trantini, responsable Alfa Romeo Chine





