La nouvelle a été lâchée dans une interview accordée au Figaro. Pour le patron de Stellantis, groupe automobile né de la fusion entre PSA et FCA, « Douvrin est promis à un bel avenir » après avoir évoqué le projet de construction de la future gigafactory de batteries pour véhicules électriques ACC d’ici à 2023. Mais ce n'est pas tout. Carlos Tavares a également confirmé vouloir, avant ça, relancer la production sur ce site du Pas-de-Calais, expliquant : « Nous avons décidé que le futur moteur à essence EB de génération 3 serait produit sur ce site, qui a construit sa performance avec les partenaires sociaux. » Un soulagement pour les salariés de l’usine qui, il y a quelques jours, ont manifesté pour l’emploi et contre un projet de délocalisation d’un moteur à essence (EP) en Hongrie. Une annonce faite fin février 2021.

Un moteur produit d'ici à trois ans

Rappelons que l’usine de Douvrin appartenant à Stellantis est forte de 1 646 salariés, dont près de 1 500 en CDI. Fondée en 1969 sous le nom de Française de Mécanique par Peugeot et la Régie Renault, elle a produit en cinquante ans plus de 40 millions de moteurs, dont le célèbre moteur V6 PRV (Peugeot-Renault-Volvo) dans les années 1970 et 1980. Environ 800 personnes avaient défilé samedi 10 avril pour dénoncer « la mort programmée » de ce site historique et de ses métiers.

Actuellement, Douvrin assemble trois types de moteurs, dont deux essence et un diesel (DVR), lequel devrait disparaître du planning de production en juin 2022. Le nouveau EB de génération 3 pouvant être le seul à sortir des lignes d'ici à trois ans.

Une nouvelle saluée

Dans la même interview, Bruno Le Maire a salué ce revirement de situation. « Cette décision est une excellente nouvelle pour les salariés du site. Je tenais en effet à ce que la production du moteur EB de génération 3 soit localisée à Douvrin et à ce que les emplois industriels soient préservés sur le territoire », a souligné le ministre de l'Économie.

Cependant, cela ne contraint pas le lancement en parallèle d’une usine de batteries pour voitures électriques avec Total, dans le cadre d’une entreprise baptisée ACC. Le début de la production démarrera en 2023.

« La mobilisation continue »

Laurent Dubois, secrétaire de la CFTC (premier syndicat du site) et secrétaire adjoint du CSE, s’est réjoui d’une « très bonne nouvelle. Sans cela, le site aurait été condamné en 2025 puisque nous n’aurions plus pu faire de moteurs ». « Cela nous permet de continuer à fabriquer des moteurs thermiques encore quelques années. On avait peur que ça s’arrête trop vite » a-t-il déclaré à l’AFP, espérant « une transition moins brutale » vers ACC. Dans un communiqué, la CFE-CGC a tenu à saluer une « décision socialement responsable (qui) va permettre d’amortir le choc de la transition énergétique ». Puis, sur Twitter est apparu un message du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, indiquant : « Suite à la mobilisation des salariés, syndicats et élus locaux [...] nous avons eu confirmation de @StellantisFR de la production du nouveau moteur EB Gen3 à la Française de Mécanique de Douvrin. La mobilisation continue pour un maximum d’emplois ! »



