Une étape de plus franchie vers l’électrification pour Stellantis. Le groupe automobile né de la fusion entre PSA et FCA a confirmé la signature d’un accord d’approvisionnement en lithium avec Vulcan Energy. Ce partenariat prévoit la fourniture par l’entreprise germano-australienne au constructeur, de la matière première clé pour les packs de batteries des véhicules électrifiés, à savoir de l’hydroxyde de lithium, en Europe et qui plus est sur une durée de cinq ans. S’il est assuré dans un communiqué de presse que les premières livraisons auront lieu à partir de 2026, l’accord d’approvisionnement est cependant « soumis à la réussite du démarrage de l’exploitation commerciale de l’usine de Vulcan et à la qualification complète du produit ».

Jusqu'à 99 000 tonnes de lithium livrées à Stellantis

Environ 81 000 tonnes d’hydroxyde de lithium pourraient être livrées à Stellantis au minimum sur la période requise, de 2026 à 2031, et/ou 99 000 tonnes au maximum. « Le projet Zero Carbon Lithium de Vulcan dans la haute vallée du Rhin en Allemagne utilise l’énergie géothermique pour produire de l’hydroxyde de lithium pour batterie à partir de saumure sans se servir de combustibles fossiles et en utilisant un minimum d’eau, ce qui réduit la génération de carbone dans la chaîne d’approvisionnement en métaux pour batteries », avance-t-on.



Par cette opération, Stellantis et ses 14 marques ont souhaité garantir la disponibilité des matières premières et logiquement assurer ses objectifs qui sont d’atteindre un mix de ventes de plus de 70 % en véhicules à faibles émissions en Europe et de plus de 40 % aux États-Unis d’ici à 2030. Rappelons que le groupe compte investir plus de 30 milliards d’euros d’ici à 2025, avec un ratio d’investissements de 30 % supérieur à la moyenne de l’industrie en ce qui concerne le rapport dépenses en capital et en R&D sur chiffre d’affaires.

« Stellantis avance dans sa stratégie d’électrification avec rapidité et puissance. Cet accord est une preuve supplémentaire que nous avons l’esprit de compétition nécessaire pour tenir nos engagements », a déclaré Michelle Wen, Stellantis Chief Purchasing and Supply Chain Officer. Et d'ajouter : « Une liberté de mouvement sûre, propre et abordable représente une attente forte de nos sociétés et nous nous engageons à tenir nos engagements en la matière ».



Selon Dr Francis Wedin, CEO et fondateur de Vulcan, « l’accord d’approvisionnement avec Stellantis est en phase avec notre mission de décarbonisation de la chaîne d’approvisionnement des batteries lithium-ion et des véhicules électriques. Le projet Vulcan Zero Carbon Lithium entend également réduire la distance de transport des produits chimiques à base de lithium en Europe, et notre implantation en Allemagne, à proximité des gigafactories européennes de Stellantis, s’inscrit dans cette stratégie. Nous nous réjouissons d’une relation longue et productive entre Vulcan et Stellantis, alors que nous travaillons à la réalisation de nos ambitions communes en matière de durabilité et de décarbonisation.»



