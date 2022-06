Les dates clés de la création de Stellantis

[Article mis à jour le 8 février 2021]L’entité Stellantis, née du rapprochement des groupes Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et PSA , est officiellement entrée en action le 16 janvier 2021. À l’occasion d’une conférence digitale, Carlos Tavares, CEO de Stellantis et président du directoire de PSA, a pris la parole pour présenter son organigramme et afficher ses ambitions, ses forces ainsi que les enjeux que « ce leader mondial de la mobilité durable » devra relever à l’avenir. « Nous croyons que Stellantis doit être une entreprise qui vise l’excellence plutôt que la taille, a-t-il ainsi déclaré. Cette fusion doit être autant défensive qu’offensive, défensive afin de relever les défis que nous connaissons déjà, comme la mobilité zéro émission, les véhicules autonomes et connectés, mais aussi offensive dans notre capacité à innover, à être disruptif dans notre business model, à développer de nouvelles technologies… Nous allons utiliser notre diversité et notre empreinte géographique extraordinaire pour avancer dans cette direction ».Stellantis a été introduite en bourse le 18 janvier, sur Euronext (Paris) et la Borsa Italiana (Milan), et le 19 sur le New York Stock Exchange. Sur la base des volumes de ventes de véhicules dans le monde en 2019, ce nouvel acteur, avec, se positionnait à la quatrième place des groupes automobiles, derrière Toyota, Volkswagen et l’ Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi . Le siège de Stellantis est basé à Amsterdam, aux Pays-Bas.À LIRE. Les principales alliances mondiales entre constructeurs automobiles

Octobre 2019. Des rumeurs de rapprochements entre PSA et FCA avaient commencé à s’ébruiter dès le mois d’avril 2019. Quelques semaines plus tard, il était davantage question de négociations entre Renault et FCA. Le 31 octobre 2019, un communiqué commun annonçait que « les groupes PSA et FCA envisagent d’unir leurs forces pour construire un leader mondial et entrer dans une nouvelle ère de la mobilité durable ». Le processus de fusion à 50-50 était donc lancé.



18 décembre 2019. Dans un nouveau communiqué, PSA et FCA annoncent avoir signé « un accord de rapprochement engageant » en vue d'une fusion de leurs activités.



Juin 2020. La Commission européenne annonce qu'elle ouvre une « enquête approfondie » sur la volonté de fusion entre PSA et FCA. Les raisons ? Ce mariage pourrait mettre PSA-FCA en situation de position dominante sur le marché des véhicules utilitaires en Europe, ce qui est contraire aux lois de Bruxelles.



Juillet 2020. Le nouveau groupe qui unit PSA et FCA a désormais un nom : Stellantis, issu du verbe latin "stello" qui signifie "briller d'étoiles".



18 septembre 2020. Les deux groupes automobiles informent qu’ils ont accepté de modifier certains termes de leur accord engageant de fusion à 50-50, en prenant notamment en compte l’impact sur les liquidités de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’industrie automobile.



22 décembre 2020. La Commission Européenne donne son feu vert pour la fusion de PSA et Fiat Chrysler.



4 janvier 2021. Les actionnaires de PSA et FCA ont largement approuvé, lors d'assemblées générales extraordinaires, la fusion des deux entreprises.



16 janvier 2021. Stellantis est née et lancée.



26 janvier 2021. FCA Italie, filiale à 100% de Stellantis, et Engie EPS ont signé des accords pour la création d’une coentreprise européenne dans le secteur de la mobilité électrique (infrastructures de recharge, abonnements de recharge d’énergie…)



Stellantis, les chiffres clés

14 marques automobiles : Peugeot, Citroën, DS, Opel-Vauxhall, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Maserati, Chrysler, Dodge, Ram

: Peugeot, Citroën, DS, Opel-Vauxhall, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Maserati, Chrysler, Dodge, Ram 2 marques de services de mobilité : Free2Move, Leasys

: Free2Move, Leasys 39 véhicules électrifiés seront proposés fin 2021 par les marques du groupe

seront proposés fin 2021 par les marques du groupe 8,1 millions de véhicules vendus dans le monde en 2019

dans le monde en 2019 130 marchés couverts

marchés couverts Les principaux bastions : Europe, Amérique du Nord et Amérique Latine

Les principales zones de conquête : Chine, Afrique, Moyen-Orient, Océanie et Inde

Implantations industrielles dans 30 pays

400 000 collaborateurs de 150 nationalités différentes

de 150 nationalités différentes 89 % du chiffre d’affaires de PSA repose sur l’Europe (2019)

du chiffre d’affaires de PSA repose sur l’Europe (2019) 68 % du CA de FCA repose sur l’Amérique du Nord (2019)

Comment les marques de Stellantis sont-elles organisées ?

À LIRE. Carlos Tavares (PSA) : « Stellantis doit viser l'excellence »

Les marques sont regroupées selon leur positionnement par pôle, où l'un des constructeurs devient le « Synergies Referent » dans le but de rationaliser les éléments techniques. Les grandes manœuvres ont déjà commencé au mois de janvier 2021 avec Fiat qui a annoncé l’industrialisation de la plateforme CMP de PSA dans l’usine polonaise de Tychy. Alfa Romeo, Fiat, Jeep et Peugeot endossent ce rôle de référent dans cette nouvelle organisation :

Global SUV : Jeep (Synergies Referent)

Marques américaines : Dodge (Synergies Referent), Chrysler et Ram

Généralistes : Abarth-Fiat (Synergies Referent) et Citroën

Généralistes supérieurs : Peugeot (Synergies Referent) et Opel-Vauxhall

Premium : Alfa Romeo (Synergies Referent), DS et Lancia

Luxe : Maserati

Quelles sont les ambitions mondiales de Stellantis ?

Le groupe mise sur sa taille et les économies d’échelle pour réaliser des synergies annuelles de plus de 5 milliards d’euros « en rythme de croisière », des synergies en termes de produits, d’ingénierie, d’achats directs et indirects… D’ici quatre ans, 80 % des synergies totales devront déjà être accomplies. « Elles seront obtenues grâce à des stratégies avisées en matière d’achat et d’investissement, à l’utilisation optimisée des motorisations et des plateformes, à la mise en œuvre d’une R&D de pointe ainsi qu’une attention constante portée à l’efficience de la production industrielle et des équipements. Ces synergies ne sont en aucun cas estimées sur la base de fermetures d’usines résultant de la transaction », détaille le groupe. Carlos Tavares a également souligné que ces synergies ne permettent pas seulement « de réduire les coûts mais sont aussi source de chiffres d’affaires, grâce à un processus très efficace de développement qui permet de proposer des voitures sœurs très rentables ».

Quels sont les membres du conseil d'administration ?

John Elkann (président)

Robert Peugeot (vice-président)

Henri de Castries (administrateur indépendant senior)

Andrea Agnelli (administrateur non exécutif)

Fiona Clare Cicconi (administrateur non exécutif)

Nicolas Dufourcq (administrateur non exécutif)

Ann Frances Godbehere (administrateur non exécutif)

Wan Ling Martello (administrateur non exécutif)

Jacques de Saint-Exupéry (administrateur non exécutif)

Kevin Scott (administrateur non exécutif)

Carlos Tavares (directeur général)

Quels sont les directeurs généraux qui vont piloter Stellantis ?

Mike Manley, head of Americas

Silvia Vernetti, global corporate office

Emmanuel Delay, chief performance officer

Yves Bonnefont, chief software officer

Philippe de Rovira, chief affiliates officer

Maxime Picat, Europe élargie

Mark Stewart, Amérique du Nord

Antonio Filosa, Amérique du Sud

Samir Cherfan, Afrique Moyen-Orient

Grégoire Olivier, Chine

Carl Smiley, Inde et Asie Pacifique

Christophe Musy, Asean

Global SUV

Christian Meunier, Jeep

Marques américaines

Timothy Kuniskis, Chrysler et Dodge

Mike Koval, Ram

Généralistes

Vincent Cobée, Citroën

Olivier François, Fiat et Abarth

Généralistes supérieurs

Michael Lohrscheller, Opel et Vauxhall

Linda Jackson, Peugeot

Premium

Jean-Philippe Imparato, Alfa Romeo

Béatrice Foucher, DS

Luca Napolitano, Lancia

Luxe

Davide Grasso, Maserati

Mobilité

Brigitte Courtehoux, Free2Move

Giacomo Carelli, Leasys

Richard Palmer, finance

Xavier Chereau, ressources humaines et transformation

Giorgio Fossati, avocat général

Olivier Bourges, planning

Michelle Wen, achats et chaîne d'approvisionnement

Arnaud Deboeuf, industrie

Pietro Gorlier, activités pièces et services

Ralph Gilles, design (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Maserati, Fiat en Amérique Latine)

Jean-Pierre Ploué, design (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat Europe, Lancia, Opel, Peugeot, Vauxhall)

Harald Wester, ingénierie

Thierry Koskas, ventes et marketing

Richard Schwarzwald, expérience client

Jean-Christophe Quemard, adjoint

Bertrand Blaise, communication

Stellantis doit permettre à certaines marques, notamment celles de PSA, de« Nous n’excluons rien sur le marché chinois à l'heure actuelle, a affirmé Carlos Tavares. Nous résultats y ont été décevants, ce n’est rien de le dire. Nous faisons un partage de diagnostic pour chercher les causes de ces problèmes, comprendre ce qui n'a pas fonctionné et revenir avec une nouvelle stratégie gagnante ».Par ailleurs, via ses marques Free2Move (PSA) et Leasys (FCA) , le groupe entend également jouer un rôle majeur à l’avenir dans le domaine de la mobilité.La composition complète du conseil de Stellantis :Stellantis a dévoilé le 16 janvier-Davide Mele, adjoint-Xavier Duchemin, Eurasie-Patrice Lucas, adjoint-Nicolas Morel, adjoint