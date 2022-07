Un montant « extrêmement élevé » et « indécent »

[Article mise à jour le 19/04/2022]L’assemblée générale des actionnaires de Stellantis, qui s’est déroulée par visioconférence depuis les Pays-Bas le 13 avril 2022, a voté à 52 % contre la résolution relative aux rémunérations 2021 des dirigeants. La banque publique Bpifrance, actionnaire de Stellantis à hauteur de 6,15 %, annonce avoir voté en ce sens. Si cette résolution n’est que consultative, le président John Elkann indique que le conseil d’administration allait prendre cet avis en compte, même s’il estime « important » de « rémunérer la performance ». Quelques jours plus tôt, la société de gestion Phitrust a créé la polémique en annonçant voter contre cette résolution. Contrairement au montant indiqué dans le rapport annuel de Stellantis , à savoir 19,1 millions d’euros, Phitrust estime en effet que le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, a reçu en réalité un total de 66 millions d’euros au titre de l’exercice 2021.Pour obtenir ce montant, la société de gestion tient compte des plans d’actions gratuites, d’une « juste valeur comptable à la date d’attribution » de 32 millions d’euros, ainsi que d’une « nouvelle rémunération de long terme payable en numéraire pour un montant cible de 25 millions d’euros », avec un maximum de 50 millions. Phitrust précise avoir obtenu le montant de 66 millions d’euros en utilisant la méthodologie des tableaux de synthèse de l’Autorité des marchés financiers (AMF), basés sur « la juste valeur IFRS à la date d’attribution en vigueur dans tous les grands groupes français ». Une partie de ces sommes est toutefois conditionnée à l’atteinte d’objectifs courant jusqu’en 2028. Quoi qu’il en soit, il s’agirait de la « rémunération la plus élevée des grandes entreprises en France », et « probablement des groupes cotés de l’Union européenne ».À LIRE. L'automobile représente 10 % des bénéfices records du CAC 40 La société de gestion créée en 2003, qui « investit pour agir auprès des grandes entreprises cotées pour qu’elles fassent évoluer leurs pratiques ESG », souhaite interpeller publiquement les actionnaires, qui doivent approuver ce montant jugé « indécent » lors de l’assemblée générale annuelle. Regrettant le format par visioconférence de l’AG « sans interaction directe avec ses actionnaires », Phitrust estime également que les pouvoirs publics « tiennent une part de responsabilité », puisque la banque publique d’investissement française (BPI) détient 6,15 % du capital de Stellantis Le gestionnaire d’actifs financiers se demande par ailleurs si cette rémunération est « justifiée pour une personne qui n’est pas le créateur de l’entreprise », mais seulement son gérant. Carlos Tavares ne prend ainsi « aucun risque, ni de sanction financière, ni n’assume aucune responsabilité personnelle ». Par ailleurs,rappelant que « le groupe va devoir probablement faire face à des restructurations massives avec des suppressions d’emplois à la clé compte tenu de ses surcapacités de production et des doublons qui existent à la suite de la fusion PSA/FCA pour de nombreux postes ou fonctions ».

Une tournure politique en France

Ces déclarations ont déclenché une polémique en France, prenant même une tournure politique dans le contexte de l’entre-deux tours de l’élection présidentielle. En marge d’un déplacement, Marine Le Pen a ainsi qualifié le montant de cette rémunération de « choquant, mais moins choquant que pour d’autres » car associé « pour une fois » à « de bons résultats ». De son côté, le président de la Républiqueproposant même de fixer des « plafonds » de rémunération des patrons au niveau européen.Jean-Pierre Mercier, délégué syndical CGT Stellantis, juge quant à lui cette rémunération « indécente et révoltante », puisqu’elle équivaut à « 180 000 euros par jour, samedi et dimanche compris ». Franck Don, secrétaire général de la CFTC, affirme que « Tavares est un très bon capitaine d’industrie mais à un moment donné il faut rester dans le raisonnable », indiquant que « l’écart ne cesse d’augmenter entre les plus bas salaires et les plus hauts ». De son côté, Christine Virassamy, représentante de la CFDT , estime « urgent que nos politiques prennent enfin de véritables mesures sur le plafonnement des salaires de nos dirigeants. Ces situations participent, et conduisent hélas, a-t-elle ajouté, aux prises de positions extrêmes des citoyens lors des élections ». Le syndicat affirme que ces montants élevés ont « du mal à passer auprès des salariés, à qui on demande tous les jours des efforts de compétitivité », alors que le constructeur a proposé une augmentation moyenne de 3,2 % pour les salariés français lors des négociations annuelles.Ne souhaitant pas commenter le débat politique,grâce à la fusion avec FCA pour donner naissance à Stellantis. Le constructeur indique également que la rémunération de Carlos Tavares est « à 90 % variable en fonction des résultats », tandis qu’elle reste inférieure à celle des patrons des constructeurs nord-américains.