Une réorganisation industrielle à l’étude

L’usine Stellantis de Melfi (ex-FCA), qui produit les Jeep Compass et Renegade, ainsi que la Fiat 500X dans le sud de l’Italie, est de nouveau perturbée par la pénurie de semi-conducteurs. Après avoir été contraints de s’arrêter plusieurs jours en mars et en avril , les 7 000 salariés seront ainsi à l’arrêt la semaine du 6 au 11 juin.Cette information, d’abord issue de source syndicale, a été confirmée à l’agence Reuters par le groupe Stellantis. Marco Lomio, un responsable syndical local, indique toutefois queÀ LIRE. Stellantis. Vers une production en baisse pour la 5e année en Italie Alors que la guerre en Ukraine et les restrictions en Chine contre le Covid-19 continuent deles constructeurs automobiles connaissent régulièrement des arrêts de production dans leurs usines.Cette information intervient alors que le groupe Stellantis réfléchit à une réorganisation de son empreinte industrielle, notamment en Italie. Outre une éventuelle fermeture de l’une des deux lignes de production situées à l’usine de Melfi, le constructeur dirigé par Carlos Tavares a notamment annoncé l’installation d’une gigafactory de batteries ACC dans son usine de Termoli, ou encore la production d’un nouveau moteur diesel à Pratola Serra