La production rassemblée dans une seule usine

Au même titre que Renault, Stellantis peine à trouver le chemin du succès en Chine. Le constructeur issu de la fusion entre PSA et FCA va fermer l’une des deux usines chinoises qu’il possède dans le cadre d’une coentreprise avec le constructeur local GAC. Ce dernier a précisé à l’agence Reuters que la fermeture interviendrait en mars 2022.Alors que cette usine possède une capacité de production de 328 000 véhicules par an,sur les sept premiers mois de l’année 2021. Il s’agit de SUV de la marque Jeep.À LIRE. Peugeot veut miser sur son origine française pour percer en Chine Dans un communiqué, le constructeur chinois GAC indique que la production sera transférée de Canton à Changsha pour « augmenter le taux d’utilisation des usines et réduire les coûts ». Le site de Changsha offre une capacité de production de 164 000 modèles par an, soit toujours plus que les ventes actuelles.En Chine, marché pour lequel le directeur général Carlos Tavares étudie une nouvelle stratégie, le groupe Stellantis dispose également d’une coentreprise avec Dongfeng Motor Group, qui a vendu 47 788 voitures entre janvier et juillet 2021. À noter que Dongfeng, qui était présent au capital de PSA avant la fusion avec FCA, vient par ailleurs de vendre 1,15 % du capital de Stellantis, ce qui représente une somme de 600 millions d’euros, pour ramener sa participation à 4,5 % comme il s’y était engagé lors des négociations pré-fusion.Si Renault et Stellantis affichent des difficultés en Chine,Plusieurs coentreprises ont ainsi été fermées ou ont réduit la voilure ces derniers mois. Citons par exemple Mazda-FAW, Suzuko Changan, ou encore Hyundai-BAIC.