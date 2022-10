Début 2021, Carlos Tavares, P-DG du nouveau groupe Stellantis avait indiqué que des décisions seraient prises « dans les prochaines semaines » concernant les installations du groupe au Royaume-Uni. Une source proche du dossier a indiqué à l’AFP qu’une réunion était organisée pour se pencher sur le sort de l’usine Vauxhall de Ellesmere Port, située au nord-ouest de l’Angleterre, qui avait été achetée à General Motors par PSA en 2017.

Sur la sellette depuis des années, notamment suite aux mesures prises par le gouvernement britannique avant et après le Brexit, comme l’interdiction de la vente de nouvelles voitures diesel et essence avancée à 2030, cette usine sera-t-elle fermée ?





500 millions de livres pour l’industrie auto britannique

D’après le Times, la réunion pourrait avoir eu lieu ce mardi 23 février avec trois scénarios sur la table : continuer la fabrication du dernier modèle Astra, déplacer la production de cette voiture vers un autre site et lancer un nouveau modèle sur les chaînes de fabrication de Ellesmere Port, ou bien fermer l’usine. Dans ce contexte, le gouvernement britannique assure discuter « régulièrement » avec les groupes automobiles.

Mais si elle « ne commente pas les spéculations », l’équipe dirigée par Boris Johnson a injecté 500 millions de livres dans l’électrification du secteur pour que le Royaume-Uni

« reste l’un des meilleurs endroits au monde pour la fabrication automobile ». Alors que nos voisins d’Outre-Manche exportent plus de 8 véhicules sur 10 fabriqués sur son sol, leur industrie automobile s’attend à un rebond en 2021 après une chute d’environ 30 % de son activité en 2020.