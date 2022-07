La production en baisse de 13,5 % au premier trimestre 2022

Le syndicat FIM-CISL estime que la production de Stellantis en Italie (ex-Fiat Chrysler) devrait chuter pour la cinquième année consécutive. Sur la base de la tendance observée au cours du premier trimestre 2022, le syndicat italien craint que le constructeur automobile ne soit pas capable de produire plus de 600 000 véhicules cette année, dont moins de 400 000 voitures. À titre de comparaison, Fiat Chrysler avait produit plus d’un million de voitures et camionnettes en 2017.« On espérait que 2022 pourrait marquer une amélioration de l’approvisionnement en semi-conducteurs et en matières premières, mais nous doutons maintenant que cela puisse arriver » a déclaré Ferdinando Uliano, directeur de la FIM-CISL.À LIRE. Stellantis. Les ventes de véhicules par pays dans le monde en 2021 Concrètement, la production de Stellantis en Italie a chuté de 13,5 % au cours du premier trimestre 2022. La pénurie de semi-conducteurs pèse particulièrement sur l’activité de l’usine de Melfi , qui couvre environ 40 % de la production de voitures du constructeur dans le pays, mais aussi sur celle de Sevel Sud, qui est la plus grande usine de production de véhicules utilitaires légers en Europe.Sur les trois premiers mois de l’année,