À compter du 1er juin 2022, Paolo Romano prendra ses fonctions de directeur général de la nouvelle entité Stellantis &You Italia. Celle-ci regroupe les deux filiales Italie Nord et Italie Sud, comprenant l’actuelle société Stellantis &You Italia, Stellantis &You Torino (domaine FCA Italie), Stellantis &You Arese (FCA Italie) et PSA Retail Italia. Cette nouvelle organisation englobe 16 sites et emploie 910 collaborateurs. En 2021, Stellantis &You Italia a vendu 68 257 véhicules neufs et 13 296 véhicules d’occasion. Il a aussi facturé 174 249 heures d’atelier.



Paolo Romano en référera directement à Anne Abboud, directrice générale Stellantis &You Sales and Services. Il siégera au comité de direction du groupe Stellantis.