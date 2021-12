La coentreprise Automotive Cells Company (ACC), détenue à parts égales par Stellantis et Total via sa filiale Saft, est née en 2020 de l’idée de fabriquer en France des batteries destinées aux voitures électriques. Le projet commencera à se concrétiser dès mi-2021 avec la naissance d’un centre de recherche basé à Bruges (Gironde), ainsi que d’une usine pilote à Nersac (Charente). Cette dernière, qui représente un investissement de 200 millions d’euros, regroupera 200 emplois de pointe œuvrant à la conception, à la qualification et à l’industrialisation de nouvelles technologies de batteries lithium-ion de haute performance.

Après cette première étape, une usine de fabrication à grande échelle sera construite à Douvrin (Pas-de-Calais) pour un démarrage de la production fin 2023 avec 350 à 500 personnes. Implantée sur le site Peugeot-Citroën de la Française de mécanique, qui produit des moteurs pour les marques du groupe Stellantis, cette usine adoptera des procédés de fabrication pointus et automatisés afin d'atteindre une capacité de 8 GWh dans un premier temps, puis de 24 GWh à terme.





Une capacité cumulée de 48 GWh

Alors que cette usine pourrait générer entre 1 400 et 2 000 emplois à l’horizon 2030, une autre de même capacité est également prévue sur le site Opel de Kaiserslautern (Allemagne). But annoncé : arriver à une capacité cumulée de 48 GWh et produire 1 million de batteries chaque année, soit 10 à 15 % des besoins du marché européen estimés en 2030. En effet, les institutions européennes ambitionnent de développer la vente de voitures électriques pour qu’elles atteignent 7 millions d’unités par an, soit 400 GWh de batteries

Au total, cet audacieux programme nécessitera un investissement de 5 milliards d’euros, dont 1,3 milliard de financements publics, puisque ce projet est soutenu par les Gouvernements français et allemand, mais aussi par l’Union européenne. À noter qu’ACC, qui ambitionne de devenir le « leader européen des cellules et modules de batteries pour véhicules électriques », selon son directeur général Yann Vincent, a certes prévu de fournir les marques de Stellantis. Mais l’entreprise discute également avec les autres constructeurs.